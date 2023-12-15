За неделю в Татарстане подорожали огурцы, помидоры и колбаса

В Татарстане с 4 по 11 декабря зафиксировали рост средних цены на некоторые продукты питания. Заметнее всего за этот период подорожали свежие огурцы — на 8,81%, до 152,95 рубля за один килограмм.

Ускорился в Татарстане рост средней цены на куриные яйца. Она увеличилась за неделю на 8,75%, тогда как за предыдущие семь дней — на 4,28%.

На другие продукты питания динамика роста средних цен в Татарстане сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 3,16%, до 181,1 руб.;сухие молочные смеси для детского питания — на 2,56%, до 1 110,57 руб.;сосиски, сардельки — на 1,26%, до 400,11 руб.;полукопченая колбаса — на 1,23%, до 562,97 руб.;подсолнечное масло — на 1,12%, до 120,56 руб.;мясные консервы для детского питания — на 1,08%, до 1032,67 руб.;твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,05%, до 634,22 руб.

Также в республике подорожали вареная колбаса, макароны из пшеничной муки высшего сорта, баранина и говядина (кроме бескостного мяса), сливочное масло, яблоки, шлифованный рис, вермишель и бананы. Минимально выросли средние цены на мороженую неразделанную рыбу, маргарин, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметану, пшеничную муку, овощные консервы для детского питания, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, следует из данных Татарстанстата,