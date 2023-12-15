Врач-эндокринолог рассказала, как сбросить лишний вес перед Новым годом

Среди продуктов, которые помогут убрать лишние килограммы перед Новым годом, – зеленый чай и овощи, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина. «Овощи, такие как брокколи, шпинат, капуста и огурцы, являются отличным источником витаминов и минералов, при этом они содержат очень мало калорий. Они помогут вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными, не добавляя лишних калорий», – сказала Тананакина. Она добавила, что зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают ускорить обмен веществ и сжигание жира. Также он помогает уменьшить аппетит и повысить уровень энергии. «Фрукты, такие как яблоки, груши и ягоды, содержат много клетчатки и воды, что поможет вам контролировать аппетит и уменьшить желание переедать. Они также являются отличным источником витаминов и минералов», – отметила врач. Эндокринолог рассказала, что белки — это основа здорового питания. Они помогают удерживать мышечную массу и ускоряют обмен веществ. «Попробуйте добавить в свой рацион курицу, индейку, рыбу, яйца или тофу. Помните, что ключевым фактором в потере веса является сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки. Поэтому не забывайте о занятиях спортом и правильном питании», – резюмировала Тананакина.