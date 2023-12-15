Рецепт пасты в тыкве: как удивить гостей шикарной подачей

Паста – очень простое в приготовлении блюдо. При этом по составу и ингредиентам паста может быть как максимально повседневным блюдом, так и изысканным, праздничным. Но очень многое зависит от подачи!

© Фото из личного архива Светланы Бахлиной

Светлана Бахлина, блогер, кулинарный эксперт и автор кулинарной книги рассказывает «Рамблеру», как простейшую по составу пасту превратить в блюдо для гостей.

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Но прежде давайте обсудим главные секреты приготовления пасты.

Из личного архива Светланы Бахлиной

Пропорции

Всем известно, что тесто в воде увеличивается в объемах. Поэтому кастрюля требуется большая, чтобы вольготной душе пасты было где развернуться. Итальянцы готовят спагетти по следующей формуле: 100 г сухой пасты к 1 литру воды. Это позволит пасте свободно плавать,а не томиться в воде.

Вода

Мы никогда не кладем пасту в холодную воду. Лишь после того, как вода вскипела, мы закладываем пасту. Это позволит изделиям оставаться упругими и не слипаться Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Время

На каждой пачке макарон указано время приготовления. Никогда не игнорируете это, поскольку производитель определяет его, зная сорт муки, толщину изделия и другие факторы, от которых зависит скорость приготовления продукта.

Однако есть общее неоспоримое правило.

Любую пасту надо варить до состояния al dente, то есть «на зубок». Если же после варки вы планируете смешивать в сковороде пасту с соусом, учтите этот момент и сократите время варки, поскольку при смешивании паста продолжит разбухать и размякать. Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Крышка

Любая паста варится без крышки!

Запомните это! При закрытой крышке в кастрюле создается излишний пар, из-за которого паста размягчится раньше времени и текстура потеряет свою упругость.

Не промывать!

Никто из итальянцев не знает правило, которому нас когда-то учили старшие… Итальянцы никогда не промывают пасту. Просто в нужное время слейте воду.

Масло

Чтобы паста равномерно впитала в себя соус и красиво лежала на тарелке, после того, как вы слили воду, добавьте одну столовую ложку оливкового масла. Это создаст некий глянец, который как бы закутает каждую макаронину и придаст красивый вид. Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Снова вода

Всегда оставляйте около 250 мл воды из-под пасты. Это самый ценный ингредиент для дальнейшего приготовления соуса. Часть крахмала перешла в воду при варке. А значит, оставшаяся вода усилит вкус самой пасты, заставит ее обволакивать, соединит пасту и соус в одно целое. Ну и конечно же придаст нужную густоту.

А теперь долгожданный рецепт!

Из личного архива Светланы Бахлиной

Фета-паста в тыкве

Ингредиенты:

тыква — 1 шт,

спагетти — 300г,

фета — 200 г,

томаты черри или в собственном соку — 200г,

чеснок — 2 зубчика,

оливковое масло,

соль, перец,

зелень для украшения.

Из личного архива Светланы Бахлиной

Способ приготовления:

Разрезать тыкву пополам и удалить семена. Посолить половинки. Затем в каждую половинку положить равное количество томатов, сверху — раздавленный чеснок и фету. Щедро сбрызгнуть оливковым маслом, приправить травами и отправить в духовку, разогретую до 200℃ на 30-40 минут. Пока запекается тыква, отварить пасту до состояния al dente, как указано на упаковке. Готовую тыкву извлечь из духовки и ложкой аккуратно вынуть начинку, захватывая верхний слой тыквы. Перемешать все можно прямо в тыкве, можно в отдельной посуде для удобства и эстетичности. В получившийся соус добавить пасту, перемешать и начинить тыкву, украсив сверху зеленью.

Приятного аппетита!