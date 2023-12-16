Индекс оливье 2023: считаем стоимость на основе данных Росстата и цен в магазине
Стоимость новогоднего блюда в России за год выросла на 9%.
Оливье является одним из самых главных украшений новогоднего стола. Рассмотрим, во сколько обойдётся приготовление классического варианта салата в 2023 году.
Цены на ингредиенты
Цены практически на все ингредиенты салата в 2023 году по сравнению с прошлым годом выросли. Исключение составили только картофель и майонез.
Как следует из данных Росстата, сильнее всего подорожали яйца – с начала года на 36,8%, или 30,09 рубля в денежном выражении. Также подскочила стоимость курицы – на 30,4%. Между тем цены на ряд продуктов упали. Так, с начала года картофель стал дешевле на 14,5%, а майонез – на 1,2%.
В текущем году ингредиенты для оливье обойдутся в среднем в 334 рубля. В конце прошлого года стоимость приготовления салата была на 9% ниже – 306 рублей.
Разложим индекс по каждому ингредиенту:
Отметим, средняя стоимость зелёного горошка в статистике Росстата не указана, мы брали средние цены в сетевых магазинах на основе личного опыта.
За основу взяты средние потребительские цены на продукты на конец ноября 2023 года, опубликованные на официальном сайте Росстата. Специалисты каждую неделю мониторят ценники в магазинах и публикуют отчёты.
Стоимость в разных регионах
В Москве ингредиенты для оливье дороже и стоят примерно 400 рублей (на 19,7% больше, чем в среднем по стране). Это связано с высокой стоимостью варёной колбасы, килограмм которой в среднем в столице стоит 725,07 рубля.
В регионах России цены разные. В Московской области средняя стоимость компонентов салата обойдётся примерно в 365 рублей, в Санкт-Петербурге – 350 рублей, в Краснодарском крае – 340 рублей, в Татарстане – 300 рублей, в Волгоградской области – 285 рублей, в Чукотском автономном округе – 725 рублей.