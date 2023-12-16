Индекс оливье 2023: считаем стоимость на основе данных Росстата и цен в магазине

Стоимость новогоднего блюда в России за год выросла на 9%.

Оливье является одним из самых главных украшений новогоднего стола. Рассмотрим, во сколько обойдётся приготовление классического варианта салата в 2023 году.

Цены на ингредиенты

Цены практически на все ингредиенты салата в 2023 году по сравнению с прошлым годом выросли. Исключение составили только картофель и майонез.

Как следует из данных Росстата, сильнее всего подорожали яйца – с начала года на 36,8%, или 30,09 рубля в денежном выражении. Также подскочила стоимость курицы – на 30,4%. Между тем цены на ряд продуктов упали. Так, с начала года картофель стал дешевле на 14,5%, а майонез – на 1,2%.

В текущем году ингредиенты для оливье обойдутся в среднем в 334 рубля. В конце прошлого года стоимость приготовления салата была на 9% ниже – 306 рублей.

Разложим индекс по каждому ингредиенту:

Отметим, средняя стоимость зелёного горошка в статистике Росстата не указана, мы брали средние цены в сетевых магазинах на основе личного опыта.

За основу взяты средние потребительские цены на продукты на конец ноября 2023 года, опубликованные на официальном сайте Росстата. Специалисты каждую неделю мониторят ценники в магазинах и публикуют отчёты.

Стоимость в разных регионах

В Москве ингредиенты для оливье дороже и стоят примерно 400 рублей (на 19,7% больше, чем в среднем по стране). Это связано с высокой стоимостью варёной колбасы, килограмм которой в среднем в столице стоит 725,07 рубля.