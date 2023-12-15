Как есть киви, чтобы оно пошло на пользу: простой лайфхак

А вы знали, что волоски на поверхности киви служат защитой плода от насекомых, солнечного света и помогают удерживать влагу? В это сложно поверить, но они могут быть полезны и для человека, пишет IFLscience.

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Кожура киви часто содержит больше питательных веществ, чем сам фрукт. Так можно ли ее есть? Эксперты считают, что да. В целом фрукте больше клетчатки на 50%, фолиевой кислоты на 32% и витамина Е на 34% по сравнению с одной только мякотью. Но не все так радужно.