Диетолог Соломатина: в Новый год может стать плохо из-за нервозности и жирного

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нервозность перед праздниками, а также жирная и соленая пища на пустой желудок могут повлиять на самочувствие во время застолья. Подробностями она поделилась в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Многие садятся за стол голодными и начинают сразу пить, плюс жирные, острые, соленые закуски могут вызвать гипертонический криз, проблемы со стороны поджелудочной железы, то есть обострение хронических заболеваний", — сказала она. Особенно осторожными следует быть тем, у кого есть проблемы с почками, печенью, солями мочевой кислоты, а также нервной системой. Врач Дарья Русанова дала совет, как не переедать за новогодним столом. При переедании человек начинает испытывать дискомфорт. Ему сложнее двигаться, снижается общая активность и мозговая деятельность, наступает сонливость. Специалист рассказала, как этого избежать. Стресс перед праздником может быть вызван большими затратами. Бренд-шеф Сергей Михеев рассказал, как сэкономить на новогоднем столе. Первое и главное правило, которое поможет спрогнозировать и даже сократить расходы на праздничные застолья, — предварительно рассчитать количество гостей и составить меню.