Диетолог: майонез желательно разбавлять нежирной сметаной

«Конечно, в хорошем майонезе нет ничего криминального. Я не говорю о тех, где много различных ароматизаторов, усилителей вкуса и так далее. Обычный майонез делается из яиц, горчицы, уксуса, сахара и соли, ничего такого криминального», — сказала Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».