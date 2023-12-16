Новогодний стол – 2024: как задобрить Зеленого Деревянного Дракона
Грядущий 2024 год будет посвящен Зеленому Деревянному Дракону. Это существо олицетворяет силу, роскошь, власть и благородство. Также это могущественный талисман, который будет приносить удачу всем, кто проявит уважение в новогоднюю ночь.
Поэтому при подготовке к празднику нужно придерживаться нескольких правил.
Украшения и сервировка стола
При украшении стола обращайте внимание на красный, зеленый, золотой, серебряный цвета. В центр стола можно поставить вазочку с еловой ветвью с шишками или мелкой мишурой. Также в качестве декора подойдут экзотические цветы.
Хорошим украшением может стать деревянная салфетница. В декор также лучше всего добавить элементы золотистого цвета. Это могут быть тарелки или стаканы с золотым узором.
Скатерть и салфетки можно подобрать зеленых и красных оттенков. Чем больше этих цветов будет на столе, тем лучше.
И не стоит забывать о виновнике торжества – драконе. Поставьте на стол красивую фигурку с мифическим существом.
Рекомендации по подбору блюд для новогоднего стола
Если говорить о драконе, то это существо может есть любые блюда – от мяса до любых салатов. Главная рекомендация – приготовить как можно больше разнообразных угощений, поскольку дракон любит изобилие и роскошь.
Еда также должна выглядеть необычно. Дракону больше всего нравятся блюда, где есть рис, мясо, рыба и овощи.
Что стоит приготовить к столу
В первую очередь следует приготовить блюда из мяса. Их можно сварить, потушить, запечь, приготовить на гриле или обжарить. Не забудьте добавить специи и соусы, так блюда будут выглядеть оригинальнее и ярче.
Морепродукты и рыба могут стать прекрасной заменой мяса. Приветствуются также салаты с морепродуктами, мясом и овощами. Можно присмотреться к китайской кухне и азиатским блюдам.
Что касается десертов, то на стол лучше всего ставить сделанные на заказ или приготовленные по своему рецепту.
Желательно украсить стол вазой с экзотическими фруктами, на которые редко обращают внимание из-за их дороговизны или редкости. Подойдут личи, дуриан, папайя, мангостин, рамбутан и другие. Главное, чтобы все продукты и блюда были свежими. Сами же угощения лучше не замораживать, а готовить накануне.
Чтобы не разочаровать дракона и не лишиться его покровительства в течение года, необходимо запомнить следующее:
- Лучше избегать еды, приготовленной с применением алкоголя. Это объясняется очень просто: в алкоголе дракон видит огнедышащего конкурента;
- Нельзя сервировать стол полуфабрикатами. Еда должна быть только свежей;
- Стоит исключить колбасы, копчености, сосиски и переработанное мясо. В ход должны идти только цельные куски мяса, стейки, филе, ребрышки;
- Не нужно перебарщивать со специями. Дракон любит острое, но всего должно быть в меру. Существо также могут отпугнуть резкие запахи;
- В новогоднюю ночь лучше отказаться от любых блюд из зайца и кролика. Считается, что это проявление неуважения к Дракону и к предыдущему хозяину года – Кролику, передает РИАМО.