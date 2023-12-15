Что будет, если есть чеснок каждый день?

Продукт полезен не только в сезон простуд.

«В зимнее время для многих людей всё более актуальным становится вопрос поддержки и укрепления иммунитета. И если говорить о продуктах, то одними из первых на ум приходят лук и чеснок. Ещё с детства нам говорили, что они защищают от болезней и включают в себя множество витаминов».

Полезные свойства чеснока

Это один из наиболее изученных и самых продаваемых растительных продуктов. На протяжении веков он использовался как традиционное средство от большинства заболеваний. Сейчас же широко применяется в качестве пищевого ингредиента: пряности и афродизиака.

КБЖУ чеснока на 100 г составляет: 149/6,5/0,5/29,9.

Полезные свойства чеснока обусловлены сочетанием различных биологически активных веществ. Они в совокупности отвечают за его лечебный эффект. Польза продукта проявляется в:

улучшении здоровья сердечно-сосудистой системы — чеснок включает в себя несколько серосодержащих фитохимических веществ, которые метаболизируются при употреблении и помогают организму бороться с воспалительными процессами;

регуляции уровня глюкозы в крови;

снижении риска заболеваний желудка.

Какие недостатки есть у чеснока?

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

гастрит;

геморрой;

заболевания почек и печени;

эпилепсия;

бронхиальная астма;

беременность, а также период кормления грудью. Чеснок имеет ряд противопоказаний. Среди них:

В редких случаях чеснок может вызвать аллергическую реакцию, изжогу, метеоризм, диарею. Но, конечно, главной его особенностью является то, что употребление данного продукта вызывает неприятное дыхание и даже запах тела, которые обычно наиболее выражены, если съесть продукт в сыром виде.

Метаболизм серосодержащих химических веществ приводит к образованию сероводорода. Он не только отвечает за характерный запах, но и также является сигнальной молекулой, оказывающей прямое воздействие на сосудистую ткань, нервные синапсы, воспалительные процессы и многое другое.

Чёрный чеснок

Кроме обычного вида, существует еще и чёрный чеснок. Это форма выдержанного чеснока, полученная из сырого вида при высокой температуре и влажности в течение определённого периода времени.

К его полезным свойствам относят:

высокое содержание водорастворимых антиоксидантных соединений;

широкий спектр фармакологических свойств;

профилактику различных видов заболеваний.

Большинство всех преимуществ можно отнести к антиоксидантным, противовоспалительным и противоаллергическим свойствам.

Что будет, если есть чеснок каждый день?

Чеснок часто называют «суперпродуктом». Многолетнее травянистое растение улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы за счёт снижения артериального давления и улучшения профиля холестерина. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами, поскольку поддерживает активность глутатиона, являющегося мощным антиоксидантом. Поэтому включение примерно нескольких зубчиков (2-5 г) в свой рацион – одна из самых полезных привычек.

Что можно приготовить из чеснока?

Обработка чеснока в микроволновой печи частично разрушает полезные компоненты в составе. Однако приготовление его на гриле или запекание не повредят биоактивные вещества, если его предварительно нарезать или раздавить.

Поэтому чеснок можно не только есть в привычном для нас свежем виде или добавлять в горячие блюда, но и пробовать с ним новые, более интересные рецепты, сохраняющие полезные свойства продукта.

Чесночный шпинат и кресс-салат на зиму

Ингредиенты:

чеснок – 3 зубчика;

шпинат – 150 г;

кресс-салат – 1 пучок;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Приготовить чесночную пасту: поместить зубчики чеснока и 1/4 чайной ложки соли в ступку и раздавить в пасту. Поместить чесночную пасту и оливковое масло в сковороду с антипригарным покрытием и поставить её на средний огонь. Когда чеснок начнёт шипеть, добавить шпинат, кресс-салат и оставшуюся соль. Держать на огне до полной готовности зелени.

Креветки в остром чесночном соусе

Ингредиенты:

креветки очищенные – 500 г;

чеснок — 4 зубчика, тонко нарезанных;

лавровый лист – 1 шт.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

свежевыжатый сок лайма – 2 ст. л.;

дольки лайма – по желанию;

молотый красный перец — 1/2 ч. л.;

соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Нагреть масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Добавить соль, чёрный перец, чеснок и лавровый лист, готовить пять минут. Всыпать в сковороду красный перец и креветки, готовить три минуты, периодически помешивая. Добавить сок лайма, при желании подавать блюдо с его дольками.

Арахисовая «Фасоль» с зеленью

Ингредиенты:

арахисовое масло – 2 ст. л.;

измельчённый чеснок – 1 ст. л.;

измельчённый свежий имбирь – 1 ст. л.;

любая свежая зелень – по вкусу;

куриный или овощной бульон – 1/2 ст. л.;

свежевыжатый сок лайма – 2 ст. л.;

соль и свежемолотый перец – по вкусу;

арахис – для украшения.

Приготовление: