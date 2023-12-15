Что будет, если есть чеснок каждый день
Продукт полезен не только в сезон простуд.
«В зимнее время для многих людей всё более актуальным становится вопрос поддержки и укрепления иммунитета. И если говорить о продуктах, то одними из первых на ум приходят лук и чеснок. Ещё с детства нам говорили, что они защищают от болезней и включают в себя множество витаминов».
Полезные свойства чеснока
Это один из наиболее изученных и самых продаваемых растительных продуктов. На протяжении веков он использовался как традиционное средство от большинства заболеваний. Сейчас же широко применяется в качестве пищевого ингредиента: пряности и афродизиака.
КБЖУ чеснока на 100 г составляет: 149/6,5/0,5/29,9.
Полезные свойства чеснока обусловлены сочетанием различных биологически активных веществ. Они в совокупности отвечают за его лечебный эффект. Польза продукта проявляется в:
- улучшении здоровья сердечно-сосудистой системы — чеснок включает в себя несколько серосодержащих фитохимических веществ, которые метаболизируются при употреблении и помогают организму бороться с воспалительными процессами;
- регуляции уровня глюкозы в крови;
- снижении риска заболеваний желудка.
Какие недостатки есть у чеснока?
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастрит;
- геморрой;
- заболевания почек и печени;
- эпилепсия;
- бронхиальная астма;
- беременность, а также период кормления грудью.
В редких случаях чеснок может вызвать аллергическую реакцию, изжогу, метеоризм, диарею. Но, конечно, главной его особенностью является то, что употребление данного продукта вызывает неприятное дыхание и даже запах тела, которые обычно наиболее выражены, если съесть продукт в сыром виде.
Метаболизм серосодержащих химических веществ приводит к образованию сероводорода. Он не только отвечает за характерный запах, но и также является сигнальной молекулой, оказывающей прямое воздействие на сосудистую ткань, нервные синапсы, воспалительные процессы и многое другое.
Чёрный чеснок
Кроме обычного вида, существует еще и чёрный чеснок. Это форма выдержанного чеснока, полученная из сырого вида при высокой температуре и влажности в течение определённого периода времени.
К его полезным свойствам относят:
- высокое содержание водорастворимых антиоксидантных соединений;
- широкий спектр фармакологических свойств;
- профилактику различных видов заболеваний.
Большинство всех преимуществ можно отнести к антиоксидантным, противовоспалительным и противоаллергическим свойствам.
Что будет, если есть чеснок каждый день?
Чеснок часто называют «суперпродуктом». Многолетнее травянистое растение улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы за счёт снижения артериального давления и улучшения профиля холестерина. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами, поскольку поддерживает активность глутатиона, являющегося мощным антиоксидантом. Поэтому включение примерно нескольких зубчиков (2-5 г) в свой рацион – одна из самых полезных привычек.
Что можно приготовить из чеснока?
Обработка чеснока в микроволновой печи частично разрушает полезные компоненты в составе. Однако приготовление его на гриле или запекание не повредят биоактивные вещества, если его предварительно нарезать или раздавить.
Поэтому чеснок можно не только есть в привычном для нас свежем виде или добавлять в горячие блюда, но и пробовать с ним новые, более интересные рецепты, сохраняющие полезные свойства продукта.
Чесночный шпинат и кресс-салат на зиму
Ингредиенты:
- чеснок – 3 зубчика;
- шпинат – 150 г;
- кресс-салат – 1 пучок;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.
Приготовление:
- Приготовить чесночную пасту: поместить зубчики чеснока и 1/4 чайной ложки соли в ступку и раздавить в пасту.
- Поместить чесночную пасту и оливковое масло в сковороду с антипригарным покрытием и поставить её на средний огонь.
- Когда чеснок начнёт шипеть, добавить шпинат, кресс-салат и оставшуюся соль.
- Держать на огне до полной готовности зелени.
Креветки в остром чесночном соусе
Ингредиенты:
- креветки очищенные – 500 г;
- чеснок — 4 зубчика, тонко нарезанных;
- лавровый лист – 1 шт.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- свежевыжатый сок лайма – 2 ст. л.;
- дольки лайма – по желанию;
- молотый красный перец — 1/2 ч. л.;
- соль, чёрный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Нагреть масло в большой сковороде с антипригарным покрытием.
- Добавить соль, чёрный перец, чеснок и лавровый лист, готовить пять минут.
- Всыпать в сковороду красный перец и креветки, готовить три минуты, периодически помешивая.
- Добавить сок лайма, при желании подавать блюдо с его дольками.
Арахисовая «Фасоль» с зеленью
Ингредиенты:
- арахисовое масло – 2 ст. л.;
- измельчённый чеснок – 1 ст. л.;
- измельчённый свежий имбирь – 1 ст. л.;
- любая свежая зелень – по вкусу;
- куриный или овощной бульон – 1/2 ст. л.;
- свежевыжатый сок лайма – 2 ст. л.;
- соль и свежемолотый перец – по вкусу;
- арахис – для украшения.
Приготовление:
- Добавить масло в большую глубокую чугунную кастрюлю с крышкой и поставить на средний огонь.
- Когда оно нагреется, добавить чеснок и готовить его до золотистого цвета, но не коричневого, иначе он станет горьким.
- Добавить зелень, имбирь, бульон, арахисовое масло, щепотку соли и перца.
- Накрыть крышкой и готовить около шести минут.
- Открыть крышку и продолжить тушить на слабом огне.
- Стоит помешивать, пока зелень не станет очень мягкой: пять-семь минут, в зависимости от сорта зелени.
- При необходимости добавить ещё бульона или воды.
- Снять с огня и добавить сок лайма.
- Блюдо подавать горячим или тёплым с ложкой бурого риса.
- Посыпать сверху измельчённым арахисом для придания хруста и аромата.