В России пройдет эксперимент по маркировке некоторых детских товаров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке некоторых детских товаров пройдет в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент охватит товары для детей в возрасте до 14 лет, в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.

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Участие в эксперименте будет добровольным.

Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проведение эксперимента позволит протестировать нанесения средств идентификации на товары, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности ее введения.

Постановление подготовлено в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года, которая была утверждена правительством в 2021 году. Стратегия направлена на поддержку добросовестных предпринимателей и защиту граждан от некачественной продукции.

Позиция ЦРПТ и бизнеса

ЦРПТ готов к проведению эксперимента, сообщили ТАСС в компании. Заместитель гендиректора центра Реваз Юсупов отметил, что оборудование и коды маркировки будут предоставлены участникам на период тестирования бесплатно.

По оценкам Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), доля подделок на рынке возросла до 30%, напомнил Юсупов. "Поддельные игрушки могут выпускаться из некачественных или токсичных материалов, могут не соблюдаться технологии. Важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки еще и с учетом большого количества видов упаковки детских игрушек", - подчеркнул он.

Коммерческий директор "Нордпласт" Роман Ефимов, слова которого приводят в ЦРПТ, отметил, что сейчас на рынке присутствует большая доля контрафактных дешевых игрушек из Китая, которые завозят в РФ с нарушениями по серому импорту. По его мнению, система прослеживаемости детских товаров решит эти проблемы.