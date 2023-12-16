Готовим с детьми и для детей: запеканка рисовая с яблоками

Довольно часто приготовление пищи превращается в рутину и мы забываем, что от готовки тоже можно получать удовольствие. Изменить ситуацию помогут дети и простые рецепты.

Вернуть себе позитивный настрой и отличное настроение можно просто приобщив к процессу детей. Самые большие фантазеры и непоседы в доме будут счастливы помочь родителям на кухне. Да и вы быстро поймете, что готовить с ребятней куда интереснее, ведь с ними даже самые простые блюда превращаются в волшебные шедевры. А начать можно с простого рецепта от телеграм-канала Творим с детками.