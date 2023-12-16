Готовим с детьми и для детей: запеканка рисовая с яблоками

Довольно часто приготовление пищи превращается в рутину и мы забываем, что от готовки тоже можно получать удовольствие. Изменить ситуацию помогут дети и простые рецепты.

Готовим с детьми и для детей: запеканка рисовая с яблоками
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Приготовление пищи — процесс творческий. Но иногда необходимость готовить ежедневно и по несколько блюд может сильно утомить.

Вернуть себе позитивный настрой и отличное настроение можно просто приобщив к процессу детей. Самые большие фантазеры и непоседы в доме будут счастливы помочь родителям на кухне. Да и вы быстро поймете, что готовить с ребятней куда интереснее, ведь с ними даже самые простые блюда превращаются в волшебные шедевры. А начать можно с простого рецепта от телеграм-канала Творим с детками.

Eva.ru

Для приготовления запеканки рисовой с яблоками вам понадобится:

  • Рис — 30 г
  • Вода (молоко) — 100 мл
  • Яблоки — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — по желанию (я добавила 1 ч.л)

Процесс приготовления:

  1. Сварить рисовую кашу на воде или молоке.
  2. Взбить яйцо с сахаром
  3. Когда каша немного остынет, соединить с яичной смесью.
  4. Добавить очищенное и нарезанное яблоко, перемешать и запечь в духовке, разогретой до 180 гр 15 —20 минут.
  5. Блюдо готово. Приятного аппетита!
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