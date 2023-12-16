Готовим с детьми и для детей: запеканка рисовая с яблоками
Довольно часто приготовление пищи превращается в рутину и мы забываем, что от готовки тоже можно получать удовольствие. Изменить ситуацию помогут дети и простые рецепты.
Приготовление пищи — процесс творческий. Но иногда необходимость готовить ежедневно и по несколько блюд может сильно утомить.
Вернуть себе позитивный настрой и отличное настроение можно просто приобщив к процессу детей. Самые большие фантазеры и непоседы в доме будут счастливы помочь родителям на кухне. Да и вы быстро поймете, что готовить с ребятней куда интереснее, ведь с ними даже самые простые блюда превращаются в волшебные шедевры. А начать можно с простого рецепта от телеграм-канала Творим с детками.
Для приготовления запеканки рисовой с яблоками вам понадобится:
- Рис — 30 г
- Вода (молоко) — 100 мл
- Яблоки — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — по желанию (я добавила 1 ч.л)
Процесс приготовления:
- Сварить рисовую кашу на воде или молоке.
- Взбить яйцо с сахаром
- Когда каша немного остынет, соединить с яичной смесью.
- Добавить очищенное и нарезанное яблоко, перемешать и запечь в духовке, разогретой до 180 гр 15 —20 минут.
- Блюдо готово. Приятного аппетита!