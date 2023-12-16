5 рецептов праздничной выпечки от калининградских домохозяек
«Как Новый год встретишь — так его и проведёшь» — гласит народная мудрость.
«Клопс» собрал 5 рецептов праздничной выпечки для сладкой жизни в 2024-м.
1. Печенье «Глаза ангелов»
Рецептом поделилась Инна Астапова. Такие печенья традиционно готовили на Рождество в Восточной Пруссии.
Ингредиенты
- Мука — 350 г
- Масло сливочное — 150-180 г
- Яйца (можно не только желтки) — 2 штуки
- Сахар — 130 г
- Ванилин — 2 чайные ложки
- Сода — треть чайной ложки
- Сок лимона — 2-3 чайных ложки
- Джем, варенье или желе для начинки
Способ приготовления
- Хорошо взбить яйца — можно отложить одну столовую ложку смеси, чтобы потом лучше скрепить части печенья.
- Добавить в яйца сахар и вымешивать до того момента, пока смесь не побелеет.
- Влить растопленное сливочное масло, перемешать и потихоньку засыпать сухие ингредиенты: муку, ванилин и соду, гашёную лимонным соком.
- Вымесить тесто — оно должно быть упругим и не очень липким. Есть два способа, как можно слепить печенье. 1) разделить тесто на примерно одинаковые шарики, примять их и сделать в центре выемку для джема. 2) раскатать тесто, взять стакан и рюмку: предметы должны быть разного диаметра.
- Стаканом вырезать круги и в половине из них сделать отверстие с помощью рюмки. Потом наложить друг на друга два вида кружков. Чтобы они лучше держались, смазать их между собой оставшейся яичной смесью. Так печенья получатся более аккуратными.
- Теперь можно выложить их на противень и запекать в разогретой духовке 30 минут. Когда будут готовы положить в сердцевину джем: если сделать это сразу, то всё вытечет.
2. Торт «Шарман»
Рецептом поделилась Кристина Хорошилова. Торт в полной мере оправдывает своё название, ибо баланс вкуса сладких медовых коржей и кисловатого сметанного крема — идеальный!
Ингредиенты для коржей
- Яйца — 2 штуки
- Сливочное масло — 50 г
- Сахар — полстакана
- Мёд — 2 столовых ложки
- Сода — 1 чайная ложка
- Мука — 2,5 стакана
Ингредиенты для крема
- Сметана не меньше 25% — 800 г
- Сахар — полстакана
Ингредиенты для глазури
- Какао — 6 столовых ложек
- Сахар — 6 столовых ложек
- Сливочное масло — 1 столовая ложка
- Молоко — 3 столовых ложки
Способ приготовления
- Яйца, разогретое масло, сахар и мёд хорошенько смешать и поставить на медленный огонь. помешивая, довести до кипения, всыпать соду, снять с огня.
- Влить полученную массу в просеянную муку, замесить тесто. Отправить тесто на один час в холодильник.
- Разделить ком на 6 частей.
- Форму смазать маслом или маргарином, раскатать корж, переложить в форму и разровнять по краям. Натыкать вилкой, выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут (ориентируйтесь по цвету коржа).
- Вынуть, положить на тарелку, выпекать следующий, и так все шесть.
- Для крема взбить сметану с сахаром. Коржи можно промазывать, не дожидаясь, пока выпекутся все.
- Для глазури смешать сахар и какао, добавить молоко и масло, поставить на огонь, довести до кипения.
- Полить торт глазурью и дать пропитаться не менее 6 часов.
3. Имбирные пряники с глазурью
Рецептом поделилась Алина Чубукина. Насыщенный и пряный вкус — то, что нужно в морозный, предновогодний день. Кстати, из этого же теста глазури можно сделать пряничный домик.
Ингредиенты для теста
- Яйца — 3 штуки
- Сахарная пудра — 250 г
- Сливочное масло — 200 г
- Мёд — 200 г
- Мука высшего сорта — 650 г
- Мука ржаная — 100 г
- Сода — 1 чайная ложка
- Молотый имбирь и корица — по 1 чайной ложке
- Ванилин, анис, кардамон — по половине чайной ложки
- Мускатный орех и гвоздика — по четверти чайной ложки
Ингредиенты для глазури
- Яичный белок — 4 штуки
- Сахарная пудра — 500 г
- Лимонный сок — пол чайной ложки
- Пищевой краситель и ароматизаторы по вкусу
Способ приготовления
- Соединить яйца с сахарной пудрой и хорошенько взбить.
- В отдельной ёмкости соединить мёд, сливочное масло и все специи и хорошенько перетереть силиконовой лопаткой так, чтобы масло хорошо соединилось с мёдом.
- Добавить в медово-сливочную массу взбитые яйца, потом добавить всю муку.
- Готовое тесто положить в пакет и оставить в холодильнике на ночь.
- После раскатать тесто, вырезать из него печенья и запекать 20 минут.
- Когда печенья остынут, их можно покрыть глазурью. Для неё нужно будет белки взбить с сахарной пудрой до образования плотной, густой массы и добавить ароматизаторы и красители. Переложить в кондитерский мешок и отдаться творчеству: нарисовать на печеньях можно всё что угодно.
4. Супершоколадный торт
Рецептом поделилась Валерия Гунькина. Торт имеет влажную, немного бархатистую текстуру, и его можно приготовить и совершенно доступных ингредиентов.
Ингредиенты для коржей
- Пшеничная мука — 140 г
- Какао-порошок — 80 г
- Разрыхлитель — пол чайные ложки
- Сливочное масло — 170 г
- Сахар — 200 г (если любите сладкую выпечку, в целом ориентируйтесь на качество сахара и его количество по собственному вкусу)
- Яйца — 3 штуки
- Сметана — 120 г
- Ванилин — 1 столовая ложка
Ингредиенты для глазури
- Плитка шоколада — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Молоко — 50 мл
Способ приготовления
- Смешать просеянную с разрыхлителем муку и какао, отставить в сторону и взбить размягчённое масло с сахаром.
- По одному вбить яйца в масло и перемешать всё это с половиной мучной смеси. Добавить сметану и остаток мучной смеси.
- В разогретую духовку ставим тесто в форме 21-24 см и выпекаем, пока спичка, которой протыкаем тесто, не станет сухой. Следите, чтобы основа не стала слишком сухой.
- Когда тесто будет готово, его нужно выложить и дать ему остыть, в это время на водяной бане растопить шоколад, добавить масло и молоко, тщательно перемешать до однородной массы.
- Покрыть корж глазурью и дать ей застыть.
5. Мандариновый торт
Рецептом поделилась Юлия Анисимова. Этот песочный торт прекрасен тем, что начинка может быть любой — ягодной, яблочной и даже тыквенной, но в Новый год, конечно, уместнее всего мандариновая.
Ингредиенты для коржа
- Мука — 2 стакана
- Крахмал — полстакана
- Разрыхлитель для теста — 2 чайных ложки
- Щепотка соли
- Сливочное масло — 200 г
- Яйца — 2 штуки
- Сахар — 1 столовая ложка
Ингредиенты для начинки
- Мандарины — 1 кг
- Сахар — полстакана
- Крахмал — полстакана
Способ приготовления:
- С пяти-шести мандаринов натереть цедру, остальные почистить.
- Удалить косточки и пробить блендером.
- В кастрюлю с мандаринами добавить сахар и 2-3 столовые ложки воды. Довести до кипения и варить, помешивая, минут 10. Затем пробить ещё раз, добавить крахмал.
- Размягчённое масло взбить с сахаром до однородности.
- По одному добавить яйца, хорошенько взбивая после добавления каждого.
- Просеять муку с крахмалом, разрыхлителем и солью. Замесить тесто.
- Мокрыми руками переложить на противень и разровнять. Сверху выложить начинку.
- Выпекать в разогретой до 200°С духовке 30 мин.
- Остудить перед нарезкой.