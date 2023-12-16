5 рецептов праздничной выпечки от калининградских домохозяек

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«Клопс» собрал 5 рецептов праздничной выпечки для сладкой жизни в 2024-м.

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1. Печенье «Глаза ангелов»

Рецептом поделилась Инна Астапова. Такие печенья традиционно готовили на Рождество в Восточной Пруссии.

Клопс.Ru

Ингредиенты

Мука — 350 г

Масло сливочное — 150-180 г

Яйца (можно не только желтки) — 2 штуки

Сахар — 130 г

Ванилин — 2 чайные ложки

Сода — треть чайной ложки

Сок лимона — 2-3 чайных ложки

Джем, варенье или желе для начинки

Способ приготовления

Хорошо взбить яйца — можно отложить одну столовую ложку смеси, чтобы потом лучше скрепить части печенья. Добавить в яйца сахар и вымешивать до того момента, пока смесь не побелеет. Влить растопленное сливочное масло, перемешать и потихоньку засыпать сухие ингредиенты: муку, ванилин и соду, гашёную лимонным соком. Вымесить тесто — оно должно быть упругим и не очень липким. Есть два способа, как можно слепить печенье. 1) разделить тесто на примерно одинаковые шарики, примять их и сделать в центре выемку для джема. 2) раскатать тесто, взять стакан и рюмку: предметы должны быть разного диаметра. Стаканом вырезать круги и в половине из них сделать отверстие с помощью рюмки. Потом наложить друг на друга два вида кружков. Чтобы они лучше держались, смазать их между собой оставшейся яичной смесью. Так печенья получатся более аккуратными. Теперь можно выложить их на противень и запекать в разогретой духовке 30 минут. Когда будут готовы положить в сердцевину джем: если сделать это сразу, то всё вытечет.

2. Торт «Шарман»

Рецептом поделилась Кристина Хорошилова. Торт в полной мере оправдывает своё название, ибо баланс вкуса сладких медовых коржей и кисловатого сметанного крема — идеальный!

Клопс.Ru

Ингредиенты для коржей

Яйца — 2 штуки

Сливочное масло — 50 г

Сахар — полстакана

Мёд — 2 столовых ложки

Сода — 1 чайная ложка

Мука — 2,5 стакана

Ингредиенты для крема

Сметана не меньше 25% — 800 г

Сахар — полстакана

Ингредиенты для глазури

Какао — 6 столовых ложек

Сахар — 6 столовых ложек

Сливочное масло — 1 столовая ложка

Молоко — 3 столовых ложки

Способ приготовления

Яйца, разогретое масло, сахар и мёд хорошенько смешать и поставить на медленный огонь. помешивая, довести до кипения, всыпать соду, снять с огня. Влить полученную массу в просеянную муку, замесить тесто. Отправить тесто на один час в холодильник. Разделить ком на 6 частей. Форму смазать маслом или маргарином, раскатать корж, переложить в форму и разровнять по краям. Натыкать вилкой, выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут (ориентируйтесь по цвету коржа). Вынуть, положить на тарелку, выпекать следующий, и так все шесть. Для крема взбить сметану с сахаром. Коржи можно промазывать, не дожидаясь, пока выпекутся все. Для глазури смешать сахар и какао, добавить молоко и масло, поставить на огонь, довести до кипения. Полить торт глазурью и дать пропитаться не менее 6 часов.

3. Имбирные пряники с глазурью

Рецептом поделилась Алина Чубукина. Насыщенный и пряный вкус — то, что нужно в морозный, предновогодний день. Кстати, из этого же теста глазури можно сделать пряничный домик.

Клопс.Ru

Ингредиенты для теста

Яйца — 3 штуки

Сахарная пудра — 250 г

Сливочное масло — 200 г

Мёд — 200 г

Мука высшего сорта — 650 г

Мука ржаная — 100 г

Сода — 1 чайная ложка

Молотый имбирь и корица — по 1 чайной ложке

Ванилин, анис, кардамон — по половине чайной ложки

Мускатный орех и гвоздика — по четверти чайной ложки

Ингредиенты для глазури

Яичный белок — 4 штуки

Сахарная пудра — 500 г

Лимонный сок — пол чайной ложки

Пищевой краситель и ароматизаторы по вкусу

Способ приготовления

Соединить яйца с сахарной пудрой и хорошенько взбить. В отдельной ёмкости соединить мёд, сливочное масло и все специи и хорошенько перетереть силиконовой лопаткой так, чтобы масло хорошо соединилось с мёдом. Добавить в медово-сливочную массу взбитые яйца, потом добавить всю муку. Готовое тесто положить в пакет и оставить в холодильнике на ночь. После раскатать тесто, вырезать из него печенья и запекать 20 минут. Когда печенья остынут, их можно покрыть глазурью. Для неё нужно будет белки взбить с сахарной пудрой до образования плотной, густой массы и добавить ароматизаторы и красители. Переложить в кондитерский мешок и отдаться творчеству: нарисовать на печеньях можно всё что угодно.

4. Супершоколадный торт

Рецептом поделилась Валерия Гунькина. Торт имеет влажную, немного бархатистую текстуру, и его можно приготовить и совершенно доступных ингредиентов.

Клопс.Ru

Ингредиенты для коржей

Пшеничная мука — 140 г

Какао-порошок — 80 г

Разрыхлитель — пол чайные ложки

Сливочное масло — 170 г

Сахар — 200 г (если любите сладкую выпечку, в целом ориентируйтесь на качество сахара и его количество по собственному вкусу)

Яйца — 3 штуки

Сметана — 120 г

Ванилин — 1 столовая ложка

Ингредиенты для глазури

Плитка шоколада — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Молоко — 50 мл

Способ приготовления

Смешать просеянную с разрыхлителем муку и какао, отставить в сторону и взбить размягчённое масло с сахаром. По одному вбить яйца в масло и перемешать всё это с половиной мучной смеси. Добавить сметану и остаток мучной смеси. В разогретую духовку ставим тесто в форме 21-24 см и выпекаем, пока спичка, которой протыкаем тесто, не станет сухой. Следите, чтобы основа не стала слишком сухой. Когда тесто будет готово, его нужно выложить и дать ему остыть, в это время на водяной бане растопить шоколад, добавить масло и молоко, тщательно перемешать до однородной массы. Покрыть корж глазурью и дать ей застыть.

5. Мандариновый торт

Рецептом поделилась Юлия Анисимова. Этот песочный торт прекрасен тем, что начинка может быть любой — ягодной, яблочной и даже тыквенной, но в Новый год, конечно, уместнее всего мандариновая.

Клопс.Ru

Ингредиенты для коржа

Мука — 2 стакана

Крахмал — полстакана

Разрыхлитель для теста — 2 чайных ложки

Щепотка соли

Сливочное масло — 200 г

Яйца — 2 штуки

Сахар — 1 столовая ложка

Ингредиенты для начинки

Мандарины — 1 кг

Сахар — полстакана

Крахмал — полстакана

Способ приготовления: