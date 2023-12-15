Будет вкусно: как определить качество икры

Бутерброды (или фаршированные яйца) с красной икрой — традиционное украшение новогоднего стола и любимый деликатес всех ценителей морепродуктов. Но, учитывая обилие красной икры от разных производителей на прилавках, легко сделать неправильный выбор. Расскажем, как определить качество икры и отличить настоящий деликатес от подделки:

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Стеклянная банка и надписи

Выбирайте икру в стеклянной банке — прозрачность такой банки позволяет оценить сожержимое. Также обратите внимание на этикетку — на ней должны быть указаны

дата вылова рыбы и дата упаковки (лососевые нерестятся с мая по октябрь, поэтому если на банке указан другой сезон, то вы держите в руках подделку);

адрес и номер завода-изготовителя. Лучше, чтобы была указана Камчатка или Сахалин, поскольку икра, изготовленная, к примеру, в Москве, зачастую является подделкой;

условия производства — ГОСТ (такую икру сложнее подделать, чем изготовленную по ТУ);

слово «икра», а не «икорная масса», «икорное рыбное изделие»;

индекс рыбной промышленности «Р».

Отсутствие жидкости

Встряхните банку с содержимым. Настоящая икра не будет булькать в банке, потому что в ней нет жидкости.А вот каким образом можно проверить на подлинность уже купленную и принесённую домой икру:

бросьте небольшое количество икры в кипяток. Подделка растает в нём, а настоящие икринки слегка скукожатся и окрасят воду в белый цвет;

зачерпните немного икры в ложку и нагрейте при помощи зажигалки. Если при этом появится белая жидкость, то икра настоящая;

поместите икру в морозильную камеру на несколько часов, затем дайте оттаять. Икринки лососевых, если они натуральные, лишь слегка помнутся, но в общем останутся визуально презентабольными. Поддельный деликатес полностью потеряет первоначальный вид.