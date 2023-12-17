Диетолог назвала напиток, который ускоряет метаболизм и убирает жир на животе
Метаболизм — сложный комплекс процессов, которые очень важны для поддержания жизни. Он включает в себя превращение пищи в энергию, питание тканей и выведение отходов. Диета напрямую влияет на эффективность обмена веществ, а сбалансированное питание — основа общего благополучия. Диетолог Дестини Муди назвала два продукта, которые помогают наладить обмен веществ. Об этом сообщает американское издание She Finds.
Зеленый чай богат катехинами, которые способствуют усиленному окислению жиров и временному ускорению метаболизма. EGCG (эпигаллокатехин галлат, экстракт зеленого чая) был изучен на предмет его способности усиливать термогенез — процесс, посредством которого организм сжигает калории для выработки тепла. Хотя эффект, как правило, невелик, включение зеленого чая в сбалансированный рацион положительно скажется на обмене веществ и поможет общему снижению веса.
— Исследования показывают, что зеленый чай и матча (который является просто более концентрированной формой зеленого чая) помогут активизировать механизм сжигания жира в организме даже в состоянии покоя, — пояснила Муди.
Этот напиток также помогает избавиться от жира на животе.
— Было доказано, что содержащееся в зеленом чае соединение под названием EGCG уменьшает окружность талии. Согласно исследованиям, прием 500 миллиграммов зеленого чая ежедневно в течение примерно трех месяцев может дать результаты, — отметила специалист.