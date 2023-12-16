Сколько оливье и селедки под шубой можно съесть на Новый год

К Новому году готовятся россияне и жители Новосибирска. Самыми популярными салатами остаются всем знакомые оливье и селедка под шубой. О том, сколько порций таких салатов не повредят организму, рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Допустимая норма оливье и селедки под шубой в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола и возраста человека, а также от ряда заболеваний, которые могут у него быть, со ссылкой на RT

Салаты эти нельзя назвать диетическими, особенно, если вы заправили их майонезом. Так, в ста граммах оливье, к примеру, содержится примерно 190 килокалорий, а в ста граммах сельди под шубой – чуть более двухсот. Если не хотите перебрать с углеводами, лучше садитесь от упомянутых салатов подальше. Пару ложек съели – и на этом все, советуют диетологи.