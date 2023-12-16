Постройневшая Опра Уинфри поделилась рецептом идеального безалкогольного коктейля

Недавно Опра Уинфри поразила публику невероятным преображением – телеведущая сильно похудела, а поклонники стали забрасывать звезду вопросами о том, как ей это удалось.

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По словам Опры, поддерживать фигуру ей в том числе помогает специальный «фиолетовый» коктейль, который идеально впишется в предстоящие рождественские и новогодние вечеринки. Его рецептом Уинфри поделилась в новом интервью.

Звезда отметила, что она придумала этот напиток вместе со своим поваром специально для праздников. Опра предлагает смешивать яблочный, свекольный, лаймовый соки, имбирь, пюре из ежевики, газированную воду и безалкогольный сироп Blue Curacaro.