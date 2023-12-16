Для новогоднего стола: готовим шоколадный торт с муссом

Близятся новогодние праздники, и вам наверняка захочется побаловать близких каким-то сладким.

Для новогоднего стола: готовим шоколадный торт с муссом
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Если вы любите шоколад, этот невероятный торт для вас: нежный бисквит с шоколадным муссом — именно тот, что вам нужно!

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Ингредиенты:

Для коржей:

  • мука — 80 г
  • какао — 15 г
  • сахар — 90 г
  • растительное масло — 30 мл
  • молоко — 50 мл
  • яйца — 2 шт (120 г)
  • разрыхлитель — 5 г
  • соль — щепотка
  • мелкая цедра — 1 ст. л.

Для шоколадного мусса:

  • сливки 33% — 130 г + 110 г взбить
  • сахар — 25 г
  • желток — 2 шт (30 г)
  • желатин — 5 г
  • молочный шоколад — 50 г

Для белого шоколадного мусса:

  • сливки 33% — 130 г+ 110 г взбить
  • сахар — 25 г
  • желток — 2 шт (30 г)
  • желатин — 5 г
  • белый шоколад — 50 г
Eva.ru

Процесс приготовления:

  1. Приготовить бисквит. Для этого взбить яйца с сахаром. Тонкой струйкой влить молоко и масло.
  2. Отдельно венчиком смешать муку, какао, соль и разрыхлитель. В 3-4 этапа добавить сухие в жидкие, перемешать.
  3. Кольцо диаметром 18 см затянуть фольгой, вылить тесто. Разровнять, пару раз аккуратно постучать по столу.
  4. Выпекать в разогретой до 180С , до сухой спички.
  5. Готовый бисквит остудить на решетке, затянуть пленкой и на пару часов убрать в холодильник. Разрезать на 2-3 коржа.
  6. Пропитать на выбор: ликер соединить с горячей водой 1:1 или для безалкогольного варианта: пакетик кофе 3в1 развести в 150 мл кипятка.
  7. Приготовить шоколадный мусс: желатин залить водой и оставить до полного набухания. Нагреть 130 г сливок до 70С, взбить желток с сахаром, медленно добавить сливки, продолжая постоянно взбивать. Поставить смесь на водяную баню, помешивая довести до легкого загустения, снять массу с огня, добавить набухший желатин и шоколад, хорошо перемешать и пробить блендером как только масса слегка остынет, добавить полувзбитые сливки, перемешать. Таким же способом приготовить белый шоколадный мусс.
  8. Собираем торт. Кольцо диаметром 18 см затянуть пленкой, проложить ацетатной пленкой борт. Поставить на подложку. Вылить мусс на молочном шоколаде, подморозить. Положить корж с двусторонней пропиткой.
  9. Вылить мусс с белым шоколадом, второй корж с двусторонней пропиткой, закрыть пленкой и убрать в холодильник для стабилизации.
  10. Убрать кольцо, перевернуть на подложку, чтобы сверху оказался слой на молочном шоколаде. Нанести на верх и бока торта шоколадный ганаш. Для его приготовления в 100 мл горячих сливок добавить 100 г темного шоколада, все перемешать, пробить блендером , остудить и использовать).
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