Для новогоднего стола: готовим шоколадный торт с муссом
Близятся новогодние праздники, и вам наверняка захочется побаловать близких каким-то сладким.
Если вы любите шоколад, этот невероятный торт для вас: нежный бисквит с шоколадным муссом — именно тот, что вам нужно!
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Ингредиенты:
Для коржей:
- мука — 80 г
- какао — 15 г
- сахар — 90 г
- растительное масло — 30 мл
- молоко — 50 мл
- яйца — 2 шт (120 г)
- разрыхлитель — 5 г
- соль — щепотка
- мелкая цедра — 1 ст. л.
Для шоколадного мусса:
- сливки 33% — 130 г + 110 г взбить
- сахар — 25 г
- желток — 2 шт (30 г)
- желатин — 5 г
- молочный шоколад — 50 г
Для белого шоколадного мусса:
- сливки 33% — 130 г+ 110 г взбить
- сахар — 25 г
- желток — 2 шт (30 г)
- желатин — 5 г
- белый шоколад — 50 г
Eva.ru
Процесс приготовления:
- Приготовить бисквит. Для этого взбить яйца с сахаром. Тонкой струйкой влить молоко и масло.
- Отдельно венчиком смешать муку, какао, соль и разрыхлитель. В 3-4 этапа добавить сухие в жидкие, перемешать.
- Кольцо диаметром 18 см затянуть фольгой, вылить тесто. Разровнять, пару раз аккуратно постучать по столу.
- Выпекать в разогретой до 180С , до сухой спички.
- Готовый бисквит остудить на решетке, затянуть пленкой и на пару часов убрать в холодильник. Разрезать на 2-3 коржа.
- Пропитать на выбор: ликер соединить с горячей водой 1:1 или для безалкогольного варианта: пакетик кофе 3в1 развести в 150 мл кипятка.
- Приготовить шоколадный мусс: желатин залить водой и оставить до полного набухания. Нагреть 130 г сливок до 70С, взбить желток с сахаром, медленно добавить сливки, продолжая постоянно взбивать. Поставить смесь на водяную баню, помешивая довести до легкого загустения, снять массу с огня, добавить набухший желатин и шоколад, хорошо перемешать и пробить блендером как только масса слегка остынет, добавить полувзбитые сливки, перемешать. Таким же способом приготовить белый шоколадный мусс.
- Собираем торт. Кольцо диаметром 18 см затянуть пленкой, проложить ацетатной пленкой борт. Поставить на подложку. Вылить мусс на молочном шоколаде, подморозить. Положить корж с двусторонней пропиткой.
- Вылить мусс с белым шоколадом, второй корж с двусторонней пропиткой, закрыть пленкой и убрать в холодильник для стабилизации.
- Убрать кольцо, перевернуть на подложку, чтобы сверху оказался слой на молочном шоколаде. Нанести на верх и бока торта шоколадный ганаш. Для его приготовления в 100 мл горячих сливок добавить 100 г темного шоколада, все перемешать, пробить блендером , остудить и использовать).