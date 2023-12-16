Масасла чай помогает согреться в мороз

Эксперты проекта Роспотребнадзора здоровое-питание.рф рассказали о полезных и согревающих свойствах чая масала.

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Этот сладкий и пряный напиток родом из Индии, он поможет пережить зимние холода и улучшить здоровье.

Среди полезных свойств масалы – нормализация пищеварения, улучшение кровообращения и обмена веществ. Положительно влияет напиток и на работу головного мозга.

Основа напитка – черный листовой чай, желательно без добавок, чтобы не перебить вкус специй. Следующий ингредиент – подсластитель. Это может быть сахар или сгущенка, а также мед.

Обязательно добавить в чай и обычное молоко. И самое главное – специи. Чаще всего в масалу добавляют корицу, имбирь, гвоздику, кардамон, мускатный орех, шафран, черный перец и перец чили. Комбинировать составляющие можно на любой вкус.

Чтобы приготовить такой напиток, нужно измельчить выбранные специи и добавить их в закипающее в кастрюле молоко с чаем и сахаром. Помешивая, нужно варить на медленном огне около пяти минут. После нужно выключить плиту и дать настояться масале под крышкой некоторое время.