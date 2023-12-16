Что приготовить из мяса: четыре рецепта к новогоднему столу
Наверняка к новогоднему столу вам захочется как-то вкусно запечь мясо. Предлагаем четыре рецепта, которые точно вас выручат в предстоящие праздники — ведь все варианты подходят как для главного застолья, так и на следующее утро.
Сальтисон из курицы
Ингредиенты:
Мякоть куриного бедра без жира — 1 кг
Желатин в гранулах — 2 ст.л. с горочкой
Итальянские или прованские травы — 1 ст.л. с горкой
Чеснок — 1 большой зубчик ( выдавить )
Соль — по вкусу
Черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Мякоть бедра нарезать на кусочки не меньше чем 2х2 см. Добавить травы, чеснок, перец и соль. Солите нормально, иначе на выходе будет недосол.
Хорошо перемешать и в самом конце добавить желатин. Еще раз все тщательно перемешать. Плотно упаковать в рукав для запекания, формируя под форму в которой будете готовить. Можно использовать прямоугольную для кекса. Уложить в форму и готовить в разогретой до 180°С духовке 50 минут.
Вынуть из духовки, дать полностью остыть. Освободить от рукава. Убрать в холодильник на пару часов. Приятного аппетита.
Филе индейки с ягодным соусом
Ингредиенты:
Для мяса:
Филе бедра индейки — 1 кг
Чеснок — 1 головка
Апельсин — 1 шт
Винный уксус — 50 г
Коричневый сахар — 1 ст.л.
Смесь из 5 перцев — по вкусу
Соль — по вкусу
Розмарин — 1 веточка (или 1/3 ч.л. сушеного)
Для соуса:
Вишня замороженная — 100 г
Клюква замороженная — 100 г
Мед — 60 г (~2 ст.л.)
Коричневый сахар — 20 г (~1 ст.л.)
Мускатный орех — щепотка
Процесс приготовления:
Филе промыть и обсушить бумажным полотенцем.
Чеснок очистить. С апельсина снять цедру, выжать сок.
Смешать апельсиновый сок, уксус, цедру, сахар, перец. Залить маринадом индейку, добавить зубчики чеснока, розмарин и убрать в холодильник на ночь.
Посолить филе, выложить на него зубчики чеснока. Скрутить в рулет и плотно стянуть кулинарной нитью или бечевкой так, чтобы получился красивый, ровный кусок.
Переложить в рукав для запекания, вылить туда же маринад. Закрепить. Сделать в рукаве несколько небольших проколов зубочисткой. Запекать 30 минут при 220С, а потом ещё 1 час при 180С. За 10 минут до конца аккуратно разрезать рукав для запекания сверху, чтобы филе лучше подрумянилось.
Достать мясо из рукава, накрыть фольгой и дать отдохнуть 15 минут.
Для соуса выложить ягоды в ковш, добавить сахар, мускатный орех, мед и варить на среднем огне 5-7 минут.
Оставшийся после запекания соус процедить и полить им мясо при подаче.
Сочная говядина к новогоднему столу
Ингредиенты:
Для мяса:
Говядина — 1,2 кг
Сливочное масло — 50 г
Специи — по вкусу
Ветка розмарина
Для соуса:
Клюква — 100 г
Вода — 30 мл
Сахар — 30 г
Процесс приготовления:
Мясо помыть, срезать все лишние планки и мелкие кости, срезать лишний жир. Высушить.
Разогреть сковороду гриль. Растопить куски жира, остатки удалить со сковороды.
На сильном огне обжарить мясо с двух сторон по 5-6 минут.
Растопить масло. Добавить специи (черный перец, красный в хлопьях, сухой розмарин, чеснок).
Выложить мясо на доску. Посолить с двух сторон. Намазать ароматным маслом. Убрать в рукав для запекания. Положить на мясо ветку свежего розмарина, закрыть края рукава а сверху сделать маленький надрез, и в разогретую духовку при 200С на 15 минут.
После достать и дать отдохнуть минут десять.
Для соуса соединить все и проварить, периодически помешивая и нажимая на ягоды. Готовить до легкого загустения.
Нарезать мясо и подавать с соусом. Вкусно и в холодном и в горячем виде.
Запеченная свинина к новогоднему столу
Ингредиенты:
Кусок свинины — 1,5 кг
Пару стеблей сельдерея
4-5 зубчиков чеснока (раздавить тыльной стороной ножа, но не резать)
Небольшая луковица
Пару лавровых листиков
Веточка розмарина (любите больше — смело увеличивайте)
Соль — примерно 5 ст.л.
Процесс приготовления:
Положите все выше перечисленное в глубокую кастрюлю. Залейте холодной водой.
В стакане с кипятком размешиваем соль. Вылейте ее в кастрюлю и перемешайте. Вода должна быть очень хорошо пересолена. Так нужно, поверьте! Если соли не хватает — добавьте. Только так потом мясо окажется достаточно и равномерно просоленным.
Ставим на огонь и ждем, пока закипит. После закипания уменьшаем до среднего огня и варим 15 минут. Затем выключаем, даем остыть. Включаем духовку на 175С и отправляем туда мясо. Для куска в 1.5-2 кг примерно на 80-100 минут.
Фото: социальные сети