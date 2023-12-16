Что приготовить из мяса: четыре рецепта к новогоднему столу

Наверняка к новогоднему столу вам захочется как-то вкусно запечь мясо. Предлагаем четыре рецепта, которые точно вас выручат в предстоящие праздники — ведь все варианты подходят как для главного застолья, так и на следующее утро.

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Сальтисон из курицы

Ингредиенты:

Мякоть куриного бедра без жира — 1 кг

Желатин в гранулах — 2 ст.л. с горочкой

Итальянские или прованские травы — 1 ст.л. с горкой

Чеснок — 1 большой зубчик ( выдавить )

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Мякоть бедра нарезать на кусочки не меньше чем 2х2 см. Добавить травы, чеснок, перец и соль. Солите нормально, иначе на выходе будет недосол.

Хорошо перемешать и в самом конце добавить желатин. Еще раз все тщательно перемешать. Плотно упаковать в рукав для запекания, формируя под форму в которой будете готовить. Можно использовать прямоугольную для кекса. Уложить в форму и готовить в разогретой до 180°С духовке 50 минут.

Вынуть из духовки, дать полностью остыть. Освободить от рукава. Убрать в холодильник на пару часов. Приятного аппетита.

Филе индейки с ягодным соусом

Ингредиенты:

Для мяса:

Филе бедра индейки — 1 кг

Чеснок — 1 головка

Апельсин — 1 шт

Винный уксус — 50 г

Коричневый сахар — 1 ст.л.

Смесь из 5 перцев — по вкусу

Соль — по вкусу

Розмарин — 1 веточка (или 1/3 ч.л. сушеного)

Для соуса:

Вишня замороженная — 100 г

Клюква замороженная — 100 г

Мед — 60 г (~2 ст.л.)

Коричневый сахар — 20 г (~1 ст.л.)

Мускатный орех — щепотка

Процесс приготовления:

Филе промыть и обсушить бумажным полотенцем.

Чеснок очистить. С апельсина снять цедру, выжать сок.

Смешать апельсиновый сок, уксус, цедру, сахар, перец. Залить маринадом индейку, добавить зубчики чеснока, розмарин и убрать в холодильник на ночь.

Посолить филе, выложить на него зубчики чеснока. Скрутить в рулет и плотно стянуть кулинарной нитью или бечевкой так, чтобы получился красивый, ровный кусок.

Переложить в рукав для запекания, вылить туда же маринад. Закрепить. Сделать в рукаве несколько небольших проколов зубочисткой. Запекать 30 минут при 220С, а потом ещё 1 час при 180С. За 10 минут до конца аккуратно разрезать рукав для запекания сверху, чтобы филе лучше подрумянилось.

Достать мясо из рукава, накрыть фольгой и дать отдохнуть 15 минут.

Для соуса выложить ягоды в ковш, добавить сахар, мускатный орех, мед и варить на среднем огне 5-7 минут.

Оставшийся после запекания соус процедить и полить им мясо при подаче.

Сочная говядина к новогоднему столу

Ингредиенты:

Для мяса:

Говядина — 1,2 кг

Сливочное масло — 50 г

Специи — по вкусу

Ветка розмарина

Для соуса:

Клюква — 100 г

Вода — 30 мл

Сахар — 30 г

Процесс приготовления:

Мясо помыть, срезать все лишние планки и мелкие кости, срезать лишний жир. Высушить.

Разогреть сковороду гриль. Растопить куски жира, остатки удалить со сковороды.

На сильном огне обжарить мясо с двух сторон по 5-6 минут.

Растопить масло. Добавить специи (черный перец, красный в хлопьях, сухой розмарин, чеснок).

Выложить мясо на доску. Посолить с двух сторон. Намазать ароматным маслом. Убрать в рукав для запекания. Положить на мясо ветку свежего розмарина, закрыть края рукава а сверху сделать маленький надрез, и в разогретую духовку при 200С на 15 минут.

После достать и дать отдохнуть минут десять.

Для соуса соединить все и проварить, периодически помешивая и нажимая на ягоды. Готовить до легкого загустения.

Нарезать мясо и подавать с соусом. Вкусно и в холодном и в горячем виде.

Запеченная свинина к новогоднему столу

Ингредиенты:

Кусок свинины — 1,5 кг

Пару стеблей сельдерея

4-5 зубчиков чеснока (раздавить тыльной стороной ножа, но не резать)

Небольшая луковица

Пару лавровых листиков

Веточка розмарина (любите больше — смело увеличивайте)

Соль — примерно 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Положите все выше перечисленное в глубокую кастрюлю. Залейте холодной водой.

В стакане с кипятком размешиваем соль. Вылейте ее в кастрюлю и перемешайте. Вода должна быть очень хорошо пересолена. Так нужно, поверьте! Если соли не хватает — добавьте. Только так потом мясо окажется достаточно и равномерно просоленным.

Ставим на огонь и ждем, пока закипит. После закипания уменьшаем до среднего огня и варим 15 минут. Затем выключаем, даем остыть. Включаем духовку на 175С и отправляем туда мясо. Для куска в 1.5-2 кг примерно на 80-100 минут.