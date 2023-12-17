Россиянам назвали полезные и согревающие напитки для зимы

Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог из «СберЗдоровья», поделилась списком напитков, которые помогут справиться с холодом и поддержать здоровье в холодное время года, пишет RT.

Один из таких напитков — чай с корицей, гвоздикой и чёрным перцем, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Утюмова также рекомендует использовать имбирь, мёд и лимон, чтобы улучшить циркуляцию крови и укрепить иммунитет.

Травяные чаи с розмарином, мятой и эхинацеей также входят в список. Эти компоненты способствуют укреплению организма и регенерации тканей.

Горячий шоколад с мёдом и корицей, по словам специалиста, содержит антиоксиданты и полезные элементы, улучшая мозговую активность и настроение.

Также, гастроэнтеролог предложила новую версию глинтвейна на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна, отмечая полезные свойства этих ингредиентов для сердечно-сосудистой системы и общего здоровья.