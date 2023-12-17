Доктор Мясников назвал полезные полуфабрикаты

Россиянам рассказали о полезных полуфабрикатах. Продукты перечислил известный врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».

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«Если овощи или фрукты были сорваны в пик созревания и заморожены на месте, то они сохранят все полезные элементы. Это витамины и так далее», – отметил врач.

По словам Мясникова, замороженные овощи можно отнести к полезным полуфабрикатам. Если просто размораживать овощи или фрукты и есть их в холодное время года, то зимой таким образом можно получить полезный летний продукт. При тепловой обработке часть полезных свойств теряется.