Доктор Мясников назвал полезные полуфабрикаты
Россиянам рассказали о полезных полуфабрикатах. Продукты перечислил известный врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».
«Если овощи или фрукты были сорваны в пик созревания и заморожены на месте, то они сохранят все полезные элементы. Это витамины и так далее», – отметил врач.
По словам Мясникова, замороженные овощи можно отнести к полезным полуфабрикатам. Если просто размораживать овощи или фрукты и есть их в холодное время года, то зимой таким образом можно получить полезный летний продукт. При тепловой обработке часть полезных свойств теряется.
Главными блюдами на новогоднем столе у россиян в основном становятся оливье и селедка под шубой. Диетолог Елена Соломатина назвала размер порций праздничной еды, который не нанесет вреда здоровью. Можно сделать традиционные рецепты немного полезнее. Селедку под шубой врач рекомендует готовить из моркови, свеклы и небольшого количества рыбы. Фото: unsplash.com