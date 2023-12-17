Праздничное застолье в новогоднюю ночь для многих россиян уже стало традицией, которая неустанно соблюдается. Однако не все задумываются о том, какой вред может нанести большое количество не самой полезной пищи, особенно употребленной в ночное время. Врач общей практики Мария Беляева предупредила о главных опасностях новогоднего стола для организма человека.

Специалист рассказала, что навредить могут салаты с майонезной заправкой и бутерброды с икрой. В них содержится большое количество соли, которая при скоплении в организме может привести к повышению артериального давления и отекам.

Традиционный для праздника алкогольный напиток при превышении меры тоже способен оказать негативное влияние на состояние человека. Шампанское в количестве более 150 миллилитров может привести к поражению кишечника и воспалительным изменениям в нем, а также навредить печени.

— Традиционный новогодний стол является очень калорийным и противопоказан для людей с ожирением и нарушением обмена веществ. Опасность он представляет также для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной системы из-за присутствия несочетаемых продуктов и продуктов с высоким содержанием соли, — приводит слова Беляевой издание «Подмосковье сегодня».