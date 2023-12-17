На Новый год россияне выбирают вино вместо крепкого алкоголя
На Новый год россияне второй год подряд выбирают вино вместо крепкого алкоголя. Снижается даже спрос на шампанское, пишут РИА Новости.
Аналитики, изучив динамику продаж новогодних напитков в ноябре-декабре 2021 2023 годов, пришли к выводу, что в нынешнем году продажи вина выросли на 45%, а цены остались на уровне 2022 года — в среднем бутылка стоит порядка 350 рублей.
В свою очередь спрос на крепкий алкоголь снизился на 23%. В настоящий момент ограничены поставки в Россию продукции ряда международных брендов, а цены на те напитки, которые поставляются в Россию, стремительно растут.
В этом году упал на 5% спрос на шампанское. Эксперты полагают, что это может быть связано с ростом цен на игристое — сейчас бутылка стоит в среднем 450 рублей, что на 17% дороже, чем в 2022 году. На 6% реже россияне стали покупать и пиво.
Ранее эксперты Роскачества спрогнозировали рост продаж отечественного вина в категории «премиум» на 30% к концу уходящего года. По итогам всего 2022 года вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше было продано 4,2 млн бутылок. На октябрь 2023 года продажи в данной ценовой категории уже достигли этого показателя. По итогам декабря объем продаж превысит уровень в 5,5 млн бутылок.