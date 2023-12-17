На Новый год россияне выбирают вино вместо крепкого алкоголя

На Новый год россияне второй год подряд выбирают вино вместо крепкого алкоголя. Снижается даже спрос на шампанское, пишут РИА Новости.

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Аналитики, изучив динамику продаж новогодних напитков в ноябре-декабре 2021 2023 годов, пришли к выводу, что в нынешнем году продажи вина выросли на 45%, а цены остались на уровне 2022 года — в среднем бутылка стоит порядка 350 рублей.

В свою очередь спрос на крепкий алкоголь снизился на 23%. В настоящий момент ограничены поставки в Россию продукции ряда международных брендов, а цены на те напитки, которые поставляются в Россию, стремительно растут.

В этом году упал на 5% спрос на шампанское. Эксперты полагают, что это может быть связано с ростом цен на игристое — сейчас бутылка стоит в среднем 450 рублей, что на 17% дороже, чем в 2022 году. На 6% реже россияне стали покупать и пиво.