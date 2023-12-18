Восемь сытных закусок с большим количеством белка

До сих пор ведутся споры по поводу того, какое количество белка будет полезным для здоровья. На это влияет целый ряд факторов: рост, пол, возраст, уровень активности. Но вот какие блюда содержат 6 г и больше белка на порцию.

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Яйца, сваренные вкрутую.

Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают методы приготовления (жарка в масле) яиц и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (колбаса, бекон, ветчина), которые мы вместе с яйцами едим, а не они сами. Из одного большого яйца вы получите 1,6 г насыщенных жиров, 6 г белка, 207 мг холестерина, 72 ккал.

Орехи.

Они богаты клетчаткой, белком, полезными жирами. Но при этом считаются калорийной пищей.

Греческий йогурт.

Белка в нём больше, чем в обычном йогурте: более 20 г на порцию в 227 г.

Творог.

В 1/2 чашки такого продукта содержится 14 г белка. Также в одной порции творога - менее 100 ккал.

Kristine Weilert

Соус из чёрной фасоли.

В половине стакана чёрной фасоли содержится почти 8 г белка. Для приготовления такой сытной закуски смешайте в блендере промытую и высушенную фасоль, нарезанный лук, измельчённый чеснок, нарезанную кинзу, сок лайма и ваши любимые приправы.

Масло из сельдерея и орехов.

Эта комбинация богата белком и клетчаткой. В двух столовых ложках арахисового масла - примерно 7 г белка. Также в ореховом масле - полезный вид жира, снижающего вероятность развития болезней сердца, гипертонии. Выбирайте при этом натуральное ореховое масло.

Эдамаме.

Половина чашки приготовленного эдамаме или свежих соевых бобов содержит 9 г белка, а также высококачественную клетчатку. Это сытный перекус на 112 ккал.

Пудинг из семян чиа.