Эксперт поделилась, как правильно использовать заменители сахара в кулинарии

В отличие от обычного рафинированного сахара, правильно выбранные и умеренно использованные заменители оказывают благоприятное влияние на организм: уменьшают риск кариеса, снижают калорийность блюд, предотвращают переедание и связанный с ним риск ожирения, а также не повышают уровень глюкозы в крови, говорит основательница бренда Bionova Александра Гудимова порталу Mydecor.

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Заменители сахара разнятся по вкусу, наличию калорий, форме выпуска (жидкие, порошковые, таблетированные) и другим параметрам, оказывая различное воздействие в кулинарии. Обычный сахар придаёт блюдам не только сладость, но и влияет на их вкус, текстуру, консистенцию, а также является консервантом и влияет на цвет и внешний вид.

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Нерафинированный кокосовый сахар может стать отличной заменой для выпечки и кондитерских изделий. Состоящий на 75-76% из сахарозы, он обладает низким гликемическим индексом, не подвергается сильной термической обработке и «отбеливанию», сохраняя при этом свои полезные свойства. Он придаст блюдам объём, текстуру и легкое карамельное послевкусие без выраженного кокосового вкуса, подходя для кофе, какао или цикория.

Для рецептов, где сахар не играет определяющей роли в объёме блюда, можно использовать стевию в порошке. Этот подсластитель слаще сахара, без калорий, не повышает уровень глюкозы в крови, не вызывает нежелательных реакций и подходит как для приготовления кремов, желе и смузи, так и для добавления в блины, оладьи или печенье.

Для подслащивания горячих напитков рекомендуется стевия или сукралоза в таблетках, а для холодных — стевия или сукралоза в жидкой форме, легче растворяющихся в воде. Сукралоза, получаемая из сахара, по вкусу близка к нему, но без калорий и гликемического индекса.

При использовании заменителей сахара важно придерживаться указанных на упаковке дозировок. Низкая калорийность не означает, что их можно употреблять в неограниченных количествах, поэтому важно следить за количеством потребляемого продукта с добавлением заменителей, заключила эксперт.