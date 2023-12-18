Большинство россиян поставят на новогодний стол мандарины и оливье

Большинство россиян планируют накрывать новогодний стол, 14% пока не решили, будут ли праздновать, а 11% не планируют устраивать в Новый год что-то особенное. Еще 2% совсем не отмечают этот праздник. Об этом пишет «Газета.Ru». Большинство опрошенных не планируют заказывать продукты или готовую еду для праздничного ужина — 55% респондентов сами пойдут в магазин и приготовят свои любимые блюда. Еще 14% россиян планируют поесть у родителей, 12% — у друзей, а 11% хотят заказать продукты и приготовить все самостоятельно. Полностью готовый ужин из доставки будет лишь у 7% опрошенных, а ужин в ресторане — у 1%. Большинство россиян считают, что на новогоднем столе обязательно должны быть оливье, горячее блюдо — мясо, курица или рыба, а также мандарины и ананасы.