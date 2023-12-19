Власти Кемерова объявили о проведении традиционной сельскохозяйственной ярмарки

Власти Кемерова назначили дату проведения новогодней сельскохозяйственной ярмарки. Она состоится 22 декабря.

В пятницу, 22 декабря, на площади Советов в Кемерове появятся торговые ряды. В этот день пройдет новогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будет представлена продукция кузбасских производителей, в том числе фермерских хозяйств.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемерова, на ярмарке можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, рыбу, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Также будут работать ряды с новогодними украшениями и сувенирами.