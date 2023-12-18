Химик Юрова высказалась о составе шпрот

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова прокомментировала предположения о вреде шпрот и рассказала о составе консервов.

«Шпроты — это копчёный продукт. При такой обработке в рыбе действительно накапливается бензопирен — полициклический углеводород, в настоящее время отнесённый к канцерогенам», — заявила эксперт в беседе с Life.ru .

Но как отметила специалист, в шпротах, как и в других сертифицированных продуктах питания, концентрация бензопирена и других веществ ничтожно мала и не может нанести непоправимый вред здоровью человека.