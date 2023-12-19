Роскачество обнаружило крахмал в ветчине из свинины

В ветчине из свинины 13 торговых марок был обнаружен крахмал, при этом двое производителей не указало его в маркировке. Исследование провело Роскачество.

В некоторых образцах был найден соевый белок, однако этот ингредиент не был указан в составе.

"Крахмал же обнаружен в товарах 13 торговых марок, но только производители ТМ "Великолукский мясокомбинат" и "Село Зеленое" не указали его в маркировке", - отмечают специалисты.

Кроме того, некоторые производители добавляют в ветчину мясо птицы, не указывая это на упаковке.