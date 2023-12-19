Роскачество обнаружило крахмал в ветчине из свинины
В ветчине из свинины 13 торговых марок был обнаружен крахмал, при этом двое производителей не указало его в маркировке. Исследование провело Роскачество.
В некоторых образцах был найден соевый белок, однако этот ингредиент не был указан в составе.
"Крахмал же обнаружен в товарах 13 торговых марок, но только производители ТМ "Великолукский мясокомбинат" и "Село Зеленое" не указали его в маркировке", - отмечают специалисты.
Кроме того, некоторые производители добавляют в ветчину мясо птицы, не указывая это на упаковке.
Всего эксперты исследовали ветчину из свинины 21 торговой марки на 234 показателя безопасности, качества и достоверности маркировки.