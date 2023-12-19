До и после новогодней ночи: как не сорвать организм праздничными «излишествами»?

Безусловно, новогодние праздники – это радостное и долгожданное событие. Однако, не стоит забывать и о том, что это серьёзное испытание для организма: сбои в режиме дня, питании, длительные застолья создают дополнительные риски для здоровья.

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О том, что можно предпринять, чтобы сохранить хорошее, бодрое самочувствие на протяжении всех новогодних каникул и провести их максимально продуктивно, рассказала Елена Знахаренко, врач-диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International.

«Побочные эффекты» новогодней ночи

Главный негативный момент празднования Нового года, с точки зрения здоровья, состоит в том, что основной и обильный приём пищи переносится на ночное время, что абсолютно не физиологично.

Второй фактор риска – это стремление «впихнуть» в новогоднее меню как можно больше блюд, как правило, «тяжёлых», с большим количеством ингредиентов, что «отягощается» употреблением алкоголя.

Важно помнить, что поджелудочная железа свою активность снижает после 21.00, и усвоение такого рациона становится достаточно сложным испытанием для организма.

Помимо этого, для многих утро 1 января начинается с продолжения празднования – это вновь обильные приёмы пищи, включающие соленья, сладости, острые и жирные блюда, а также продолжительные «посиделки», минимум физической активности. Всё это ухудшает самочувствие и не лучшим образом отражается на внешнем виде.

Так, за одну ночь переедания вполне можно набрать один-три килограмма лишнего веса. Конечно, это не будет жировая ткань, на которую невозможно повлиять за сутки. Такой эффект вызван задержкой воды, нарушением метаболизма и работы желудочно-кишечного тракта.

И, наконец, ещё один источник риска – это то, что все приготовленные блюда имеют ограниченный срок годности, а температурные режимы и правила хранения продуктов не всегда соблюдаются, поэтому доедание приготовленного накануне может быть опасно.

Как снизить риски?

Прежде всего, стоит обдуманно подойти к меню новогоднего стола. Важно учитывать, что приём пищи поздний, поэтому многосоставные, трудноперевариваемые блюда – такие как салаты с майонезом, жирные соусы, сладости – не подходят. Для ночного меню необходима легкоусвояемая пища.

В связи с этим желательно приготовить одно главное красивое блюдо с легкоусвояемым белком. Это может быть любая птица, рыба – кусковая или целиком. Можно использовать интересные начинки, в итоге получается легкоусвояемое мясо (если мы говорим о птице или кролике), с минимальным количеством соуса, поскольку оно достаточно пропитанное.

В качестве закуски подойдут блюда с большим количеством клетчатки: овощные салаты либо просто крупно порезанные овощи, зелень. Можно сделать тёплый салат с печёными овощами – в таком виде они лучше усвоятся и не вызовут метеоризма, в отличие от свежих овощей.

Десерты рекомендуется сделать более лёгкими и перенести их уже на утро, включая фрукты. Особое внимание стоит уделить соусам: оптимально подходят заправки на основе растительного масла – виноградных косточек, кунжутного, оливкового холодного отжима, а также греческого йогурта. И, конечно же, важно не забывать о питьевом режиме. Идеальный вариант – чистая негазированная вода комнатной температуры, также допустимы несладкие морсы, отвары – допустим, шиповника.

Возвращаем форму

В первые дни нового года важно бережно отнестись к своему организму и помочь ему восстановиться. «На последующие дни обязательно нужно стабилизировать водный режим, использовать в основные приёмы как можно больше клетчатки: в первой половине дня – салаты из свежих овощей, во второй половине лучше употреблять термически обработанную клетчатку», – советует Елена Знахаренко.

Также хорошим подспорьем на разгрузочные дни могут стать продукты функционального питания – например, коктейли ED Smart компании NL International. «Это лёгкий для усвоения продукт, который содержит все основные макро- и микронутриенты. Его можно использовать как основной приём пищи, чтобы «разгрузиться» вечером, вместо ужина либо полдника, а можно в сочетании с термически обработанными овощами. Это позволит снизить общий калораж, потребление соли, простых углеводов, сладкого. Основные приёмы пищи желательно насытить белком и клетчаткой для восстановления организма. Плюс – контроль водного режима и достаточный уровень физической активности», – рекомендует диетолог.

Кстати, в преддверии Нового года линейка ED Smart пополнилась ещё одним вкусом – «Грушевый тарт». Это нежнейший, приятный и полезный десерт с лакомыми карамельными кранчами: сливочная текстура, аромат сочной груши, дополняющая сладость и выверенный баланс питательных веществ.

Ранее диетолог рассказала о составе функциональных коктейлей.