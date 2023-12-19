Рождественская шоколадная бабка: праздничное угощение

Предновогодняя суматоха редко обходится без приготовления выпечки. Кто-то традиционно посвящает вечера приготовлению печенья, кто-то трудится над пряничными домиками, а кто-то отдает предпочтение рождественской шоколадной бабке.

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Эта ароматная выпечка никого не оставит равнодушным и станет отличным дополнением к праздничному столу вне зависимости от того, какие еще блюда вы планируете приготовить.

Шоколадная бабка покорит как детей, так и взрослых. Подробнее о том, как ее испечь, читайте в материале «Рамблера».

Ингредиенты: молоко – 100 мл;

сахар – 250 г;

быстродействующие дрожжи – 7 г;

яйца – 4 шт;

мука – 600 г;

соль – по вкусу;

сливочное масло – 250 г;

апельсины – 3 шт;

темный шоколад – 120 г;

какао-порошок – 30 г.

Приготовление:

1. Подогреть молоко, чтобы оно стало теплым, а затем вмешать в него 100 г сахара и дрожжи.

2. В глубокой миске смешать муку с солью. Добавить молоко, яйца и замесите мягкое тесто. Постепенно ввести в него 150 г сливочного масла комнатной температуры.

3. Накрыть миску пищевой пленкой или полотенцем. Дать тесту настояться при комнатной температуре 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в размере в два раза. Отправить тесто в холодильник на один час.

4. Вымыть апельсин, натереть цедру и выдавить сок из мякоти в небольшую миску.

5. В кастрюле соединить 50 г сахара, шоколад, какао, 100 г сливочного масла и апельсиновую цедру.

6. Нагревать начинку на слабом огне до однородной консистенции. Остудить до комнатной температуры, а затем отправить в холодильник на 40 минут.

7. Присыпать стол мукой и раскатать тесто в прямоугольник. Тонким слоем распределить начинку.

8. С короткой стороны скатать тесто в плотный рулет. Затем разрезать вдоль пополам, переплести две части теста и соединить концы, чтобы получился венок.

9. Застелить противень бумагой для выпечки. Выложить на него заготовку для шоколадной бабы и оставить на час при комнатной температуре.

10. В разогретой до 180 градусов духовке выпекать угощение 35-40 минут до золотистой корочки.