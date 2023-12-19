Мороженое в виде куриной ножки начали продавать в Австралии
В социальных сетях австралийского заведения Demochi Donut рассказала о новом десерте в виде куриной голени.
Фантазийный десерт выглядит как поджаренная на сковороде куриная ножка в панировке, однако на самом деле это обыкновенное мороженое.
Внутри мороженого хрустящий стик-косточка, молочный шоколад и карамелизированные кукурузные хлопья – снаружи.
Нельзя сказать, что десерт выглядит крайне аппетитным, особенно, когда речь идет о кофейне, однако тот факт, что он выглядит оригинальным, неоспорим. Вероятнее всего, вкус тоже не подведет.
Неизвестно, на сколько такой креативный ход увеличил продажи в данном заведении, однако слава о десерте в виде курицы уже разошлась и по другим странам.
Рамблер: главные новости