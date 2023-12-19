Мороженое в виде куриной ножки начали продавать в Австралии

В социальных сетях австралийского заведения Demochi Donut рассказала о новом десерте в виде куриной голени.

© Demochi Donut

Фантазийный десерт выглядит как поджаренная на сковороде куриная ножка в панировке, однако на самом деле это обыкновенное мороженое.

Внутри мороженого хрустящий стик-косточка, молочный шоколад и карамелизированные кукурузные хлопья – снаружи.

Нельзя сказать, что десерт выглядит крайне аппетитным, особенно, когда речь идет о кофейне, однако тот факт, что он выглядит оригинальным, неоспорим. Вероятнее всего, вкус тоже не подведет.