Диетолог развенчал миф о вреде майонеза

Майонез принято считать одним из символов нездорового питания, так как этот соус называют жирным и калорийным. Но у него есть и положительные стороны, сообщает Общественная Служба Новостей.

© Мир24

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что майонез не навредит здоровью, если употреблять качественный и натуральный продукт. При этом важно соблюдать меру – не более 200 граммов два раза в неделю.

Эксперт посоветовал избегать соусов с большим количеством консервантов, эмульгаторов и стабилизаторов. Лучше всего готовить домашний майонез.

Принято считать, что майонез содержит много холестерина. На самом деле, в растительных маслах, которые являются основой соуса, этого вещества нет. Оно содержится в яичных желтках, но их добавляют в майонез не так много.

Диетолог также отметил, что полезные жиры являются неотъемлемой частью рациона, поэтому их нельзя полностью исключать. В среднем около 30% дневной нормы калорий должно приходиться на долю жиров.