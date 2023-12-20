Библиотека №180 проведет лекцию «Философия и религиоведение: точки соприкосновения» 21 декабря

20.12.2023 В библиотеке №180 состоится лекция «Философия и религиоведение: точки соприкосновения» 21 декабря. Об этом проинформировали в паблике учреждения в соцсети. Мероприятие проведет Спирин Тихон, магистр религиоведения, аспирант кафедры философии ВолГУ. Он расскажет, что такое практическая философия, и объяснит, в чем ценность религиоведения. Также эксперт ответит на вопросы участников программы. Лекция начнется в 19:00 по адресу: Профсоюзная улица, дом 92. Фото: библиотека №180