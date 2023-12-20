Некоторых россиян предостерегли от ежедневного употребления яиц

Для некоторых россиян ежедневное употребление в пищу яиц может быть опасным, предупредил врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов. О неожиданной опасности он предостерег в беседе с News.ru.

По словам Умнова, яйца могут представлять опасность для гипертоников и пациентов с атеросклеротической болезнью, поскольку холестерин в их составе повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Как рассказал хирург, холестерин сужает просвет артерий и ухудшает кровоснабжение.

Кроме того, продолжил он, опасными могут быть неправильно приготовленные яйца. «При недостаточной жарке возможно заражение сальмонеллезом. Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешевое подсолнечное масло, бекон, колбасу», — объяснил врач. Он добавил, что если блюдо чрезмерно солить, у человека может повыситься давление.