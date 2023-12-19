Назван лучший продукт для похудения

По данным клиники Майо, клетчатка помогает поддерживать здоровый вес, снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, холестерина и некоторых видов рака. И самое главное — это вещество поддерживает регулярный стул. Вот почему диетологи рекомендуют есть продукты, содержащие много клетчатки.

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По данным Nutrition Twins, фисташки стоят на первом месте среди продуктов с высоким содержанием клетчатки для похудения. Причём очень важно ещё сочетать клетчатку с белком. И фисташки содержат оба этих компонента. Они позволят вам долго оставаться сытыми.

В одной чашке фисташек (123 г) содержится 13 г клетчатки и 25 г белка. Это идеальная комбинация для снижения веса. Ещё одна важная для похудения вещь — это стабилизация уровня сахара в крови благодаря употреблению фисташек.

Nutrition Twins перечислили несколько способов включения в рацион фисташек. Вы можете их есть с творогом, йогуртом, овсянкой, салатом, добавить в смузи, в смесь орехов, использовать в качестве начинки для рыбы или курицы.