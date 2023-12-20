Аналитики назвали регион, где оливье обойдется дешевле всего
Оливье с колбасой в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии, дороже - на Чукотке. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).
"Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, - около 161 рубля, а самым дорогим - в Чукотском автономном округе, около 478 рублей", - говорится в исследовании.
Стоимость приведена из расчета для 800 грамм салата. По мнению специалистов, этот объем является оптимальным для среднестатистической семьи из 3-4 человек.
В целом по стране набор продуктов для оливье подорожал на 8,7% по сравнению с ноябрем 2022 года и составил 204,83 рубля.