Аналитики назвали регион, где оливье обойдется дешевле всего

Оливье с колбасой в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии, дороже - на Чукотке. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, - около 161 рубля, а самым дорогим - в Чукотском автономном округе, около 478 рублей", - говорится в исследовании.

Стоимость приведена из расчета для 800 грамм салата. По мнению специалистов, этот объем является оптимальным для среднестатистической семьи из 3-4 человек.