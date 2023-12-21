Не доедать новогодние салаты на каникулах призвала диетолог

До Нового года осталось меньше двух недель, хозяйки закупаются продуктами, чтобы приготовить традиционные тазики салатов.

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Планируя праздничное меню, стоит сохранять максимальную адекватность, советуют диетологи: новогодний жор может довести до больничной койки.

«Если накрошите салатов больше, их придется доедать. Часто, пока они стоят на столе, там уже начинают разводиться всякие бактерии, отравление получить легко», – рассказала диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «Ридус».

По словам эксперта, на которого ссылаются «Известия», в определении объемов салатов стоит придерживаться тактики ресторанных поваров. Принято считать, что человеку на празднике будет достаточно 200, максимум 300 г того же оливье или сельди под шубой. Готовить ведро салата, если вы отмечаете праздник небольшой компанией, не нужно.

Добавим, что стоимость ингредиентов для приготовления самых популярных новогодних салатов в Новосибирске в последнее время снизилась. Так, продукты на 6 порций оливье будут стоить меньше 400 рублей, уверяют аналитики.