Не доедать новогодние салаты на каникулах призвала диетолог Макиша
До Нового года осталось меньше двух недель, хозяйки закупаются продуктами, чтобы приготовить традиционные тазики салатов.
Планируя праздничное меню, стоит сохранять максимальную адекватность, советуют диетологи: новогодний жор может довести до больничной койки.
«Если накрошите салатов больше, их придется доедать. Часто, пока они стоят на столе, там уже начинают разводиться всякие бактерии, отравление получить легко», – рассказала диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «Ридус».
По словам эксперта, на которого ссылаются «Известия», в определении объемов салатов стоит придерживаться тактики ресторанных поваров. Принято считать, что человеку на празднике будет достаточно 200, максимум 300 г того же оливье или сельди под шубой. Готовить ведро салата, если вы отмечаете праздник небольшой компанией, не нужно.
Добавим, что стоимость ингредиентов для приготовления самых популярных новогодних салатов в Новосибирске в последнее время снизилась. Так, продукты на 6 порций оливье будут стоить меньше 400 рублей, уверяют аналитики.
О том, как выбрать к Новому году самые вкусные мандарины, читайте в другом нашем материале.