«Индекс оливье» вырос на 8,7% за год

Эксперты констатировали подорожание набора продуктов для салата оливье с колбасой за год на 8,7%. Стоимость 800 граммов ингредиентов для него в декабре этого года составляет около 204 рублей. Такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок на основе подсчетов Росстата. Другие варианты салата оливье тоже прибавили в цене: с рыбой — 3,7%, с грибами — 5,6%.