«Индекс оливье» вырос на 8,7% за год

Эксперты констатировали подорожание набора продуктов для салата оливье с колбасой за год на 8,7%. Стоимость 800 граммов ингредиентов для него в декабре этого года составляет около 204 рублей. Такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок на основе подсчетов Росстата. Другие варианты салата оливье тоже прибавили в цене: с рыбой — 3,7%, с грибами — 5,6%.
Специалисты поясняют, что на фоне хорошего урожая картофель по стране подешевел, а колбаса подорожала на 6,4%. При этом общий рост цены салата оливье произошел в первую очередь из-за увеличения стоимости яиц более чем на 40%.
Дешевле всего популярный салат обойдется в Мордовии — 161 рубль, дороже — на Чукотке — 478 рублей.