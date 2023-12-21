Роскачество: в красной икре найдены кишечная палочка прочие бактерии

В красной икре найдены кишечная палочка, и другие бактерии, сообщает РИА новости со ссылкой на Роскачество. Только две торговые марки могут претендовать на знак качества, еще один производитель подтвердил свое уже полученное ранее обозначение. Уточняется, что всего было исследовано 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. Производитель одной ТМ – «Киржачский консервный завод» вместе с настоящей икрой положил в банку имитированную. Соответствует требованиям икра под торговыми марками «Очень» и «Русское море» - они претендуют на присвоение знака качества, а производитель икры «Тунайча» вновь подтвердил право наносить на этикетку это обозначение. Ранее правительство России утвердило правила обязательной маркировки красной икры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».