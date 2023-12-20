Тыквенные маффины: просто, вкусно и полезно
Не знаете, чем порадовать близких, когда за окном морозы? Тогда тыквенные маффины то, что вам нужно.
Этот простой десерт придется по вкусу как детям, так и взрослым, подарив всем отличное настроение и напомнив об уюте зимних семейных вечеров.
Ингредиенты:
Мука — 180 гр
Тыква — 200 гр
Сахар - по вкусу (примерно 1 ст.л.)
Яйцо куриное — 2 шт
Масло растительное — 4 ст. л.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Соль — 1 щепотка
Приготовление:
Тыкву отварить до готовности и измельчить, чтобы получилось пюре.
Добавить к пюре сахар, яйца и растительное масло, все тщательно перемешать.
В отдельной миске смешать сухие ингредиенты — просеянную муку, соль и разрыхлитель.
Добавить сухую смесь к ранее подготовленному тыквенному пюре и тщательно перемешать.
Распределить тесто по формочка. Выпекать при 180 градусах 30–40 минут.