Тыквенные маффины: просто, вкусно и полезно

Не знаете, чем порадовать близких, когда за окном морозы? Тогда тыквенные маффины то, что вам нужно.

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Этот простой десерт придется по вкусу как детям, так и взрослым, подарив всем отличное настроение и напомнив об уюте зимних семейных вечеров.

Ингредиенты:

Мука — 180 гр

Тыква — 200 гр

Сахар - по вкусу (примерно 1 ст.л.)

Яйцо куриное — 2 шт

Масло растительное — 4 ст. л.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

Тыкву отварить до готовности и измельчить, чтобы получилось пюре.

Добавить к пюре сахар, яйца и растительное масло, все тщательно перемешать.

В отдельной миске смешать сухие ингредиенты — просеянную муку, соль и разрыхлитель.

Добавить сухую смесь к ранее подготовленному тыквенному пюре и тщательно перемешать.