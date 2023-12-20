Диетолог рассказала, как выбрать куркуму

Диетолог Наталья Зубарева в своем telegram-канале рассказала, как выбрать куркуму.

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По словам медика, куркуму необходимо употреблять для поддержания здоровья. Однако вместе с тем важно правильно выбрать специю, чтобы избежать подделки.

Врач напомнила о том, что природный оттенок куркумы варьируется "от легкого золотистого до насыщенного оранжевого цвета". Хорошая куркума должна прилипнуть к коже, если вы попробуете растереть ее в руке, а также окрасить кожу в оранжевый цвет.

Запах куркумы должен быть мягким, с островатым, "немного горьким и вяжущим оттенком".

Чтобы вычислить подделку, можно провести эксперимент. Положите в стакан с водой щепотку куркумы и хорошо перемешайте: