В российской икре нашли кишечную палочку

Кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре - лишь две торговые марки могут претендовать на знак качества, еще один производитель подтвердил свое уже полученное ранее обозначение.

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Так, в ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве, пишет РИА Новости.

Также был обнаружен фальсификат.

Однако три товара соответствуют требованиям: икра под торговыми марками "Очень" и "Русское море" претендуют на присвоение знака качества, а производитель икры "Тунайча" вновь подтвердил право наносить на этикетку это обозначение.