В российской красной икре нашли кишечную палочку

По итогам проверки российских производителей икры продукты только двух компаний могут претендовать на знак качества, а еще одна подтвердила такой статус. У остальных специалисты Роскачества обнаружили различные нарушения, передает РИА Новости.

В икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента» была найдена кишечная палочка, а у марок «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача» и в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве — нарушения в части микробиологической обсемененности.

Один производитель и вовсе положил в банку вместе с оригинальной икрой имитированную, отличился фальсификатом «Киржачский консервный завод». Процентное соотношение на банке не указано, но в компании говорят, что икра горбуши занимает 60 процентов, а имитация — 40 процентов от объема.

Эксперты не имеют претензий к торговым маркам «Тунайча», «Очень» и «Русское море». В организации советуют при выборе икры отдавать предпочтение крупным производителям, а при покупке в жестяной банке смотреть на ее целостность, отсутствие вздутости и немного потрясти. Если в банке что-то бултыхается, то в ней присутствует лишняя жидкость.