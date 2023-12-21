Врач объяснил, почему опасно есть яйца по утрам
Куриные желтки содержат холестерин, и регулярное употребление яиц на завтрак может нанести серьезный вред здоровью. Об этом рассказал врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов.
В целом куриные яйца – это полезный продукт, в котором содержится много микроэлементов. Спортсменам, например, белок помогает набирать мышечную массу. Однако безопасен продукт не для всех.
По словам Александра Умнова, тем, у кого есть гипертония или атеросклеротическая болезнь, следует быть осторожными, потому что яйца увеличивают риск осложнений.
Также опасными могут быть яйца, которые неправильно приготовлены. В плохо прожаренной яичнице может оказаться сальмонелла. Кроме того, риск заболевания раком вырастает при жарке яиц на некачественном подсолнечном масле и при добавлении в блюдо колбасы и бекона. А большое количество соли повышает давление, передает News.ru.