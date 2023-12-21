Врач объяснил, почему опасно есть яйца по утрам

Куриные желтки содержат холестерин, и регулярное употребление яиц на завтрак может нанести серьезный вред здоровью. Об этом рассказал врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов.

В целом куриные яйца – это полезный продукт, в котором содержится много микроэлементов. Спортсменам, например, белок помогает набирать мышечную массу. Однако безопасен продукт не для всех.

По словам Александра Умнова, тем, у кого есть гипертония или атеросклеротическая болезнь, следует быть осторожными, потому что яйца увеличивают риск осложнений.