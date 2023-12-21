Диетолог назвала полезный вариант рецепта селедки под шубой

Для того, чтобы селедка под шубой была менее калорийной, можно немного изменить рецепт этого популярного новогоднего салата, рассказала диетолог Елена Соломатина. Более полезный рецепт этого блюда она назвала в беседе с News.ru.
Диетолог порекомендовала приготовить более маленькую порцию селедки под шубой и заправить салат не майонезом, а менее калорийным соусом. «Можно использовать малосоленую селедку и вместо заправки — сметану. Картошка там совсем не нужна, и стоит добавить яблоки», — призвала она.
Если майонез все-таки хочется добавить, Соломатина посоветовала смешать его со сметаной в пропорции 50 на 50 процентов. Кроме того, она напомнила, что селедку под шубой лучше не есть людям с диабетом.
Ранее терапевт Полина Лепилова предупредила о неприятных последствиях включения в новогодний рацион майонеза — популярного соуса для салатов. По ее словам, частое употребление в пищу майонеза может быть вредно для здоровья, так как в его состав входит большое количество растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса или лимонного сока, соли и сахара.