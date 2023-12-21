Ученые назвали рождественский десерт, содержащий максимум полезных ингредиентов

В Новый год и Рождество потребление сладостей и выпечки для многих значительно повышается. В связи с этим, возникает вопрос: как снизить негативный эффект и выбрать наиболее «правильный» и полезный десерт?

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Исследователи решили определить пользу для здоровья и вред различных ингредиентов праздничных десертов, проанализировав 48 рецептов из шоу The Great British Bake Off («Великая британская выпечка»). Результаты были опубликованы в рождественском выпуске BMJ, сообщает МedicalХpress.

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Пользу и вред для здоровья каждого продукта они изучили с помощью обзоров метаанализов исследований, оценивающих связь между конкретным ингредиентом и рисками смерти или развития различных заболеваний.

В каждом рецепте они записали ингредиенты и разделили их на 17 групп: пищевая сода, порошок и другие ингредиенты; сливочное масло; шоколад; сыр и йогурт; кофе; яйца; пищевые красители, ароматизаторы и экстракты; фрукты; молоко; орехи (за исключением арахиса); арахис или арахисовое масло; рафинированная мука; соль; специи; сахар; и растительный жир.

Команда провела всесторонний поиск литературы, просмотрела более 7 000 записей и в итоге выявила 46 обзоров, в которых оценивалась связь между этими ингредиентами и рисками смерти или развития различных заболеваний.

Они обнаружили 363 связи между ингредиентами и риском смерти или заболевания, из которых 149 были статистически значимыми, в том числе 110 (74%), согласно которым группы ингредиентов снижали риск смерти или заболевания, и 39 (26%), которые повышали риск.

Наиболее распространенными группами ингредиентов, способствующими снижению риска смерти или заболеваний, были фрукты (44 из 110, 40%), кофе (17 из 110, 16%) и орехи (14 из 110, 13%).

А вот алкоголь и сахар стали наиболее распространённой группой ингредиентов, связанных с повышенным риском смерти или заболеваний.