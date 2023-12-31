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Новогодний десерт из мандаринов за 20 минут: рецепт

С наступлением новогодних праздников возникает желание удивить близких вкусным и оригинальным блюдом. “Рамблер” представляет вашему вниманию легкий рецепт новогоднего десерта с мандаринами, который не только восхитит своим вкусом, но и станет настоящим украшением новогоднего стола. А самое главное то, что на его приготовление потребуется не более 20 минут.

Новогодний десерт из мандаринов за 20 минут: рецепт
© unsplash.com

Ингредиенты:

  • 5-6 спелых мандаринов,
  • 1 столовая ложка меда,
  • 200 грамм творожного сыра,
  • 2 столовые ложки сахара,
  • ванильный сахар по вкусу,
  • 100 мл сливок,
  • 1 чашка измельченных орехов (грецких, миндаля или фундука),
  • листочки свежей мяты для украшения.

Способ приготовления:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Сначала аккуратно очистите мандарины от кожуры и разделите их на дольки. Если у вас есть чуть больше свободного времени в запасе, рекомендуем удалить пленку и семена, чтобы десерт получился еще нежнее и воздушнее.

Шаг 2. Приготовление начинки

В глубокой миске смешайте творожный сыр, сахар, ванильный сахар и мед. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Эта смесь станет начинкой для десерта.

Шаг 3. Сбор десерта

Сначала нужно выложить начинку в центр тарелки и выровнять ее. Далее потребуется разместить дольки мандаринов по кругу, создавая красивый круговой узор. И, наконец, поливаем десерт сливками.

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Шаг 4. Украшение

Посыпьте десерт измельченными орехами, по желанию можно использовать сразу несколько видов. Это добавит блюду неповторимый вкус и текстуру. Добавьте несколько свежих мятных листочков для аромата и декора.

Шаг 5. Подача

Ваш новогодний десерт из мандаринов готов, можно смело удивлять гостей. Он идеально подойдет для завершения новогоднего ужина или в качестве легкого угощения на праздничном столе. Сервируйте его в красивой посуде, тем самым создав уютную атмосферу праздника.

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