Новогодний десерт из мандаринов за 20 минут: рецепт

С наступлением новогодних праздников возникает желание удивить близких вкусным и оригинальным блюдом. “Рамблер” представляет вашему вниманию легкий рецепт новогоднего десерта с мандаринами, который не только восхитит своим вкусом, но и станет настоящим украшением новогоднего стола. А самое главное то, что на его приготовление потребуется не более 20 минут.

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Ингредиенты: 5-6 спелых мандаринов,

1 столовая ложка меда,

200 грамм творожного сыра,

2 столовые ложки сахара,

ванильный сахар по вкусу,

100 мл сливок,

1 чашка измельченных орехов (грецких, миндаля или фундука),

листочки свежей мяты для украшения.

Способ приготовления:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Сначала аккуратно очистите мандарины от кожуры и разделите их на дольки. Если у вас есть чуть больше свободного времени в запасе, рекомендуем удалить пленку и семена, чтобы десерт получился еще нежнее и воздушнее.

Шаг 2. Приготовление начинки

В глубокой миске смешайте творожный сыр, сахар, ванильный сахар и мед. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Эта смесь станет начинкой для десерта.

Шаг 3. Сбор десерта

Сначала нужно выложить начинку в центр тарелки и выровнять ее. Далее потребуется разместить дольки мандаринов по кругу, создавая красивый круговой узор. И, наконец, поливаем десерт сливками.

Шаг 4. Украшение

Посыпьте десерт измельченными орехами, по желанию можно использовать сразу несколько видов. Это добавит блюду неповторимый вкус и текстуру. Добавьте несколько свежих мятных листочков для аромата и декора.

Шаг 5. Подача

Ваш новогодний десерт из мандаринов готов, можно смело удивлять гостей. Он идеально подойдет для завершения новогоднего ужина или в качестве легкого угощения на праздничном столе. Сервируйте его в красивой посуде, тем самым создав уютную атмосферу праздника.