Селёдка под шубой и голая вечеринка

Индекс оливье – по названию одноименного салата – штука очень популярная, его в России принято рассчитывать как раз перед новогодними праздниками. С точки зрения репрезентативности он вполне годен, так как в него входит довольно разнообразный набор продуктов. И, как несложно догадаться, подсчёты госструктур получаются излишне скромными. Быть может, стоит заставить чиновников кормить народ недорогими салатиками?

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«Наиболее распространенный вариант оливье с варёной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в 7,5%. Цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2022 и составила 204 рубля 83 копейки. Цена приведена за объем в 800 граммов на основе данных Росстата.

Картофель на фоне отличного урожая в среднем по стране подешевел, да и колбаса подорожала не так сильно – на 6,4%. Рост цены произошел в первую очередь из-за роста стоимости яиц более чем на 40%. Также для любителей заменить колбасу на курицу, отметим, что по статистике птица дешевле», – вещают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

По сравнению с прошлым годом тушка курицы подорожала более чем на 50% – с 128-130 рублей за килограмм до 200-220 рублей за килограмм. Филе – ещё сильней, причём стоит отметить, что при варке вес сильно теряется. И что выгодней – хороший вопрос. Что же качается подорожавшей всего на 6,4% колбасы, то это даже не смешно.

В общем, будем считать. Берём рецепт типичного салата типа «оливье» и смотрим что для него нам сейчас во что обойдётся. И вспоминаем свои приготовления к Новому году-2023.

Оливье будет, понятное дело, не «классическим», а советским. Первоначальный вариант данного салата – если это, конечно, не выдумка – содержит рябчиков, красную икру, раковые шейки и прочие олигархические ингредиенты. Простому российскому человеку точно не по карману, ему не на что хрустеть французской булкой.

Итак, нам понадобится несколько картофелин, полкило колбасы, пяток яиц, три солёных огурца средних размеров, одна морковка, 200-граммовая банка консервированного горошка и примерно стакан майонеза.

Всё остальное – опционально. Кто-то кладёт в данный салат мелко нарезанную луковицу, кто-то – покрошенные кубиками яблоки. А иные и то, и другое. Вместо огурцов, бывает, используют каперсы, но это по ценнику не особо народно, да и на вкус далеко не всем нравится. Равно и упомянутая выше курятина вместо колбасы.

В зависимости от региона полдесятка хороших крупных яиц нынче обойдутся в 80-100 руб., годом ранее они же стоили 30-40 рублей. 300 граммов качественного картофеля – около 20 руб., в декабре 2022-го «второй хлеб», действительно, стоил столько же, около 70 руб. за кг.

Кило приличной докторской колбасы – не менее 600 руб., годом ранее было 400. Причина подорожания – рост цен на сырьё, то есть на курятину и свинину. Всё мясо просто вывезли за границу – неконтролируемый экспорт при соучастии чиновников Минсельхоза. По-хорошему, за это всех их нужно в принудительном порядке отправить чистить навоз на свинофермах, да и соседние нужники до кучи. А чтобы повысить производительность труда поставить надсмотрщика с палкой. Той самой, которой гоняют свиней – разницы, в общем-то, никакой.

Итак, за колбасу вместо 200 рублей придётся отдать 300 целковых. Самая скромная баночка маринованных или солёных огурцов – не менее 120 рублей. То есть на 30-40 руб. дороже. Морковку не считаем, это копейки. 700 мл майонеза типа «провансаль» стоит около 170 руб., в конце 2022-го – 130. Нам нужна часть этого пакета, примерно на 50 руб. (было – 37 руб., округлим до 40).

Консервированный горошек, опять-таки вкусный – мягкий и нежный. Он подорожал с 80 руб. до 100, причём это берём по минимуму.

Суммируем. Салатик-2023 – 680 рублей. Салатик-2022 – всего 460 рублей. Итого рост на 48%, что очень похоже на правду. Основной вклад дали сильно подорожавшие белковые продукты, а именно колбаса и яйца. Всё, в общем-то, так и есть.

С закусками на праздник вообще беда. Даже селёдка нынче продаётся по каким-то безумным ценам, обычная бочковая рыбка, которую нужно ещё чистить и потрошить – 300-330 рублей за килограмм. То есть в два раза дороже, чем в конце 2022-го. Сельдь под шубой становится олигархическим блюдом...

Но нас при этом пытаются убедить, что всё хорошо, народ в позитиве и надеется на светлое будущее. Которое непременно настанет.

«Декабрьский опрос показал, что каждый второй россиянин провожает 2023 год с хорошим настроением и чувством оптимизма (53%, +15% за год), и это самый высокий показатель за все время наблюдений с 2006 года. Каждый третий признался, что не испытывает особого подъема накануне Нового года, но и негативных эмоций тоже нет (34%, 6% за год), это минимальное значение с 2006 года», – рапортует ВЦИОМ.

Смахивает на очередные 146%, особенно на фоне показателей «индекса оливье». И эксперты это подтверждают.

«Опросная социология в России сейчас переживает кризис, связанный с состоянием общества, с состоянием российской политики. Ни власти, ни бизнесу эта информация ничего ценного не дает. Например, бизнес в последние годы практически не использует данные ни госстатистики, ни массовых опросов. Бизнес предпочитает выуживать данные из Big Data. Власть опирается на систему мониторинга социальных сетей, на закрытые опросы, а также на фокус-группы. Все эти массовые опросы, которые, по сути, имеют общую температуру по больнице, и то неточную», – объясняет социолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко.

В переводе на русский – опросные данные просто нарисованы. Впрочем, рапорты Росстата, ВЦИОМ и прочих структур народ давно воспринимает как неизбежный негативный фон. Так же относится и к обещаниям властей. Все в курсе, что на деле будет ровно наоборот. Так, уже прошла информация, что вскоре после Нового года цены взлетят ещё выше, причём на всё. И тот же салатик к 23 февраля подорожает на дополнительные 10-20%.

Грустный какой-то получается праздник – с дорогим оливье, приправленным перспективами повышения цен. С ожиданиями будущего роста тарифов ЖКХ на 15-20%, дорогим топливом, платными дорогами и прочими «радостями жизни».

При этом «элиты» начали уже откровенно глумиться над «электоратом», да и над законами тоже.

«Сейчас русское общество в тылу и армию на фронте буквально взорвала мерзкая вечеринка бесов в московском клубе «Мутабор», в которой засветились Киркоров, Лолита, Собчак и прочие «звёзды». Пока наши солдаты сражаются с украинскими фашистами, терпят холод, боль, жертвуют своими жизнями, а в тылу народ собирает им самое необходимое на лекарства, маскировочные сети, дроны, представители российской «элиты» сходят с ума на «голых вечеринках». Им больше нечего хотеть, демонстрируя на заднице бриллиант за 23 миллиона рублей», – возмущается политолог Сергей Русов.

А народ выискивает копейки, чтобы купить варёной колбаски и яиц на салатик, а также селёдочку. Кому-то ради этого опять придётся влезать в долги. Четверть экономически активного населения – 21 млн граждан РФ – уже не в состоянии обслуживать свои кредиты.