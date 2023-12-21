21 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: mos.ru Жители Черемушек могут принять участие в благотворительной акции «Подвешенный мандарин». Об этом сообщается на mos.ru. Для этого необходимо посетить ярмарку до 31 декабря по адресу: Профсоюзная улица, владение 41 и приобрести мандарины в подарок подопечным благотворительных фондов, пожилым и одиноким людям, а также малообеспеченным семьям. На прилавках, участвующих в акции, будут вывешены специальные плакаты. Отмечается, что суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso — «подвешенного» или предоплаченного кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить.